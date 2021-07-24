В Харькове приехавшие на вызов пьяные коммунальщики устроили драку (видео)

Сотрудники "Теплосетей", увидев, что их снимают, начали оскорблять женщину и угрожать, что в доме "не будет воды".

Вечером 23 июля в Харькове сотрудники КП "Харьковские теплосети" приехали на вызов по адресу ул. Танкопия, 7/2 (ближайшая станция метро — Дворец спорта), чтобы ликвидировать последствия аварии, из-за которой затопило с четвертого по девятый этажи третьего подъезда дома. Однако прибыв на место коммунальщики начали выпивать, после чего устроили драку.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщается на официальной странице Харьковского городского совета в Facebook, а видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

Так, сотрудники "Теплосетей", узнав, что жительница дома снимает их на камеру, пригрозили "разбить ей телефон" и назвали ее "пид***синой", после чего начали угрожать, что в доме "не будет воды". Один из сотрудников теплосетей позвонил по телефону, заявив, что ему все "осто***дело".

"С 9 часов утра пить пиво — это осто***дело, да? С газовым оборудованием?", — спросила автор видео.

После этого, сообщают в горсовете, сотрудники теплосетей утроили драку.

На место инцидента вскоре приехала аварийная бригада с руководством КП, чтобы ликвидировать прорыв и оценить убыток жильцам. Аварию по итогу устранили, а виновных в происшествии начальника теплового участка №1 Жаркова П.А., мастера внутреннедомовых сетей Тарана Д.Ю., электрогазосварщика Осику Н.А. и слесаря-сантехника Короткого Е.А. уволили с работы.

[ + – ] В Харькове приехавшие на вызов пьяные коммунальщики устроили драку

Напомним, 19 июля в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что коммунальщик во время накрывшего Киев ливня поливал клумбу из шланга.

Ранее сообщалось, что в Днепре дом залило фекалиями, однако водоканал начал винить в этом жильцов.