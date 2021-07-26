Суд повернув Семенченка в СІЗО після 12 днів домашнього арешту (відео)

Причиною перегляду рішення суду стало клопотання СБУ. При цьому суддя був у дорадчій кімнаті близько 4-х годин.

Солом'янський райсуд Києва 26 липня змінив запобіжний захід для екснародного депутата Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні незаконної приватної військової компанії. Цілодобовий домашній арешт йому замінили на утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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Відеотрансляція із залу суду велася на сторінці Семенченка у Facebook.

Про зміну запобіжного заходу клопотала СБУ.

Суддя Максим Вишняк ухвалював рішення про арешт Семенченка в нарадчій кімнаті близько 4-х годин. "Минуло 3,5 години як суддя відправився в дорадчу кімнату. Кажуть, судді в будівлі суду немає. Тоді де він? Настільки сильний тиск. Погане передчуття..." — писав Семенченко у Facebook.

Після оголошення рішення суду Семенченко заявив, що був готовий до нього — він прийшов на засідання із сумкою, склавши в неї необхідні для перебування в СІЗО речі.

Нагадаємо, слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва 14 липня змінив запобіжний захід Семенченку, відправивши його до 14 вересня під домашній арешт. Раніше він перебував у слідчому ізоляторі СБУ.

Семенченка заарештували за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Згідно з матеріалами СБУ, воно діяло на території Іраку, Сирії та Лівії.