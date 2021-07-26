Суд вернул Семенченко в СИЗО после 12 дней домашнего ареста (видео)

Причиной пересмотра решения суда стало ходатайство СБУ. При этом судья был в совещательной комнате около 4-х часов.

Соломенский райсуд Киева 26 июля изменил меру пресечения для экс-народного депутата Семена Семенченко, которого обвиняют в создании незаконной частной военной компании. Круглосуточный домашний арест ему заменили на содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.

Об изменении меры пресечения ходатайствовала СБУ.

Судья Максим Вишняк принимал решение об аресте Семенченко в совещательной комнате около 4-х часов. "Прошло 3,5 часа как судья отправился в совещательную комнату. Говорят судья в здании суда отсутствует. Тогда где он? Настолько сильное давление. Плохое предчувствие…" – писал Семенченко в Facebook.

После объявления решения суда, Семенченко заявил, что был готов к нему – он пришел на заседание с сумкой, сложив в нее необходимые для пребывания в СИЗО вещи.

Напомним, следственный судья Соломенского районного суд Киева 14 июля изменил меру пресечения Семенченко, отправив его до 14 сентября под домашний арест. Ранее он находился в следственном изоляторе СБУ.

Семенченко арестовали по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно материалам СБУ, оно действовало на территории Ирака, Сирии и Ливии.