"На ранці та зошити": малозабезпеченим сім'ям в Україні роздадуть по 2000 грн до 1 вересня (відео)

Передбачається, що допомогу нададуть 150 тисячам сімей. Спеціально для цього з бюджету виділять 300 млн грн.

Кабінет міністрів за ініціативою президента Володимира Зеленського готує постанову про виділення малозабезпеченим сім'ям по 2 тис. грн на одну дитину для підготовки до школи. Про це на брифінгу сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

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"З ініціативи Володимира Зеленського уряд наразі готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Щоб полегшити їм підготовку до початку навчального періоду, уряд готовий виділити по 2 тис. гривень на дитину", — заявив він.

За словами Никифорова, "в міністерстві нарахували 150 тис. одержувачів такої допомоги, передбачено виділення 300 млн грн".

Проект постанови проходить останні погодження, він повинен з'явитися "дуже скоро, щоб гроші встигли витратити на підготовку дітей".

Зазначимо, що згідно із законом, малозабезпеченою вважається сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має сукупний середньомісячний дохід, нижчий за рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Такі сім'ї щомісяця отримують від держави допомогу.

Рік тому заступник голови ОП Юлія Соколовська говорила, що в Україні понад 218 тис. малозабезпечених сімей, у яких виховується майже 512 тис. дітей.

Никифоров сказав, що допомогу отримають і "члени багатодітних сімей". Такою сім'єю вважається та, де троє і більше дітей. Багатодітні сім'ї та їхні діти мають ряд пільг, зокрема фінансові.

Хто саме увійде в число 150 тис. одержувачів допомоги до 1 вересня, поки не роз'яснено.

Нагадаємо, у січні Кабмін відновив видачу "пакету малюка" в натуральній формі (як альтернативу грошовій). Але за перші три місяці поточного року замість "пакету малюка" 68% батьків віддали перевагу отримати гроші.

У травні Кабінет міністрів запропонував збільшити з 1 січня 2022 року розмір державної допомоги, що виплачується при народженні дитини, на 8 720 грн — до 50 тис. грн.