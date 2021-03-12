Замість "пакета малюка" 68% батьків віддали перевагу отриманню грошей

Отримані гроші можна витратити тільки на дитячі товари в певних закладах торгівлі.

З початку 2021 року близько 34 тис. сімей з новонародженими дітьми отримали грошову компенсацію державної допомоги "пакет малюка", а 16 тис. сімей отримали цю допомогу в натуральній формі. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Пакет малюка" видається в пологовому будинку. Якщо там немає його, дитина народилася за межами установи охорони здоров'я чи за межами України, тоді пакет можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування одержувача, подавши відповідну заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

У разі неотримання "пакета малюка" протягом 30 днів можна звернутися до місцевого органу соціального захисту населення для отримання грошової компенсації в розмірі 5000 грн.

Гроші зараховуються на соціальні карти, витратити їх можна на дитячі речі в закладах торгівлі, які приєдналися до реалізації пілотного проекту. Станом на 3 березня це близько 3,5 тис. магазинів, у тому числі інтернет-магазини.

Нагадаємо, що "Пакет малюка" — це національний проект щодо соціального захисту сімей з дітьми, що стартував 1 вересня 2018 року. У пакет входять 25 необхідних товарів: пелюшки, памперси, спеціальний матрац, два види ковдр та інші.

Навесні минулого року проект був заморожений.

У липні Мінсоцполітики повідомило, що тим, хто не отримав "пакети малюка" у 2020 році, буде надана грошова компенсація. 29 липня Кабмін підтримав видачу грошової компенсації замість "пакета малюка".

У вересні Верховна Рада ухвалила закон, що визначає надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка".

Кабінет міністрів у листопаді ухвалив постанову про надання допомоги "пакет малюка", у якому для батьків є вибір: отримувати допомогу в грошовій або натуральній формі.