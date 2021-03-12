Вместо "пакета малыша" 68% родителей предпочли получить деньги

Полученные деньги можно потратить только на детские товары в определенных заведениях торговли.

С начала года 2021 года около 34 тыс. семей с новорожденными детьми получили денежную компенсацию государственной помощи "пакет малыша", а 16 тыс. семей получили эту помощь в натуральной форме. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Пакет малыша" выдается в роддоме. Если там нет его, ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или за пределами Украины, тогда пакет можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

В случае неполучения "пакета малыша" в течение 30 дней, можно обратиться в местный орган социальной защиты населения для получения денежной компенсации в размере 5000 грн.

Деньги зачисляются на социальные карты, потратить их можно на детские вещи в заведениях торговли, присоединившихся к реализации пилотного проекта. По состоянию на 3 марта это около 3,5 тыс. магазинов, в том числе интернет-магазины.

Напомним, "Пакет малыша" – это национальный проект по социальной защите семей с детьми, который стартовал 1 сентября 2018 года. В пакет входят 25 необходимых товаров: пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.

Весной прошлого года проект был заморожен.

В июле Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил "пакеты малыша" в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация. 29 июля Кабмин поддержал выдачу денежной компенсации вместо "пакета малыша".

В сентябре Верховная Рада приняла закон определяющий предоставление при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша".

Кабинет министров в ноябре принял постановление о предоставлении помощи "пакет малыша", в котором родителям дан выбор: получать помощь в денежной или натуральной форме.