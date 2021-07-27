"На ранцы и тетрадки": малообеспеченным семьям в Украине раздадут по 2000 грн к 1 сентября (видео)

Предполагается, что помощь окажут 150 тысячам семей. Специально для этого из бюджета выделят 300 млн грн.

Кабинет министров по инициативе президента Владимира Зеленского готовит постановление о выделении малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на одного ребенка для подготовки к школе. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября про выделение помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Чтобы облегчить им подготовку к началу учебного периода, правительство готово выделить по 2 тыс. гривен на ребенка", – заявил он.

По словам Никифорова, "в министерстве насчитали 150 тыс. получателей такой помощи, предусмотрено выделение 300 млн грн".

Проект постановления проходит последние согласования, оно должно появиться "очень скоро, чтобы деньги успели потратить на подготовку детей".

Отметим, что согласно закону, малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет совокупный среднемесячный доход ниже уровня обеспечения прожиточного минимума. Такие семьи ежемесячно получают от государства пособия.

Год назад замглавы ОП Юлия Соколовская говорила, что в Украине более 218 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 512 тыс. детей.

Никифоров сказал, что помощь получат и "многодетные семьи". Такой семьей считается та, где трое и более детей. Многодетные семьи и их дети имеют ряд льгот, в том числе финансовых.

Кто именно войдет в число 150 тыс. получателей помощи к 1 сентября, пока не разъяснено.

Напомним, в январе Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша" в натуральной форме (как альтернативу денежной). Но за первые три месяца текущего года вместо "пакета малыша" 68% родителей предпочли получить деньги.

В мае Кабинет министров предложил увеличить с 1 января 2022 года размер государственной помощи, выплачиваемой при рождении ребенка, на 8 720 грн – до 50 тыс. грн.