На Донбасі замінували авто співробітника СБУ (фото)

Підозрілий предмет виявили у процесі обов'язкової перевірки автомобілів. З вибухового пристрою стирчать кілька дротів різного кольору.

Під автомобілем співробітника управління СБУ в Донецькій і Луганській областях знайшли невідомий предмет, схожий на вибуховий пристрій, повідомляє пресслужба поліції регіону.

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Інформацію про виявлення невідомого предмета правоохоронці отримали в четвер, 29 липня, о 14:22.

Черговий 3 управління ДУ СБУ в Донецькій і Луганській областей повідомив, що під одним зі службових автомобілів знайдений невідомий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

На місце НП оперативно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, підривники і поліцейські. Правоохоронці провели евакуацію співробітників з адміністративної будівлі, а територія навколо місця інциденту оточена.

"Встановлено, що під час заїзду службової машини на територію управління СБУ в процесі обов'язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони був знайдений підозрілий предмет прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать кілька дротів різного кольору", — йдеться в повідомленні.

Підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій, був вилучений з-під службового автомобіля, загрози життю мирних громадян немає.

[ + – ] Мінування авто СБУ

Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко підтвердив інформацію про мінування службового автомобіля співробітника спецслужби. На місці інциденту, за його словами, тривають слідчі дії.

"Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо пізніше", — заявив Дехтяренко в коментарі журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ проводить обшук на найбільшому звалищі Києва. На територію полігону прибули майже 30 співробітників СБУ. Силовики розслідують можливий екоцид, поки звалище простоює. Керівництво "Київспецтрансу" попередило про можливу екологічну катастрофу через простій полігону твердих відходів.

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Херсонській області. Організатором ворожої мережі був колишній співробітник СБУ. Агенти, за завданнями кураторів від ФСБ РФ, збирали розвідувальну інформацію з обмеженим доступом.