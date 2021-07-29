На Донбассе заминировали авто сотрудника СБУ (фото)

Подозрительный предмет обнаружили в ходе обязательной проверки автомобилей. Из взрывного устройства торчат несколько проводов разного цвета.

Под автомобилем сотрудника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает пресс-служба полиции региона.

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Информацию об обнаружении неизвестного предмета правоохранители получили в четверг, 29 июля, в 14:22.

Дежурный 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областей сообщил, что под одним из служебных автомобилей найден неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство.

На место ЧП оперативно выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывники и полицейские. Правоохранители провели эвакуацию сотрудников с административного здания, а территория вокруг места инцидента оцеплена.

"Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета", — говорится в сообщении.

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, был изъят из-под служебного автомобиля, угрозы жизни мирным гражданам нет.

[ + – ] Минирование авто СБУ

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко подтвердил информацию о минировании служебного автомобиля сотрудника спецслужбы. На месте инцидента, по его словам, продолжаются следственные действия.

"Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", — заявил Дехтяренко в комментарии журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ проводит обыск на самой крупной свалке Киева. На территорию полигона прибыло около 30 сотрудников СБУ. Силовики расследуют возможный экоцид, пока свалка простаивает. Руководство "Киевспецтранса" предупредило о возможной экологической катастрофе из-за простоя полигона твердых отходов.

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Херсонской области. Организатором вражеской сети был бывший сотрудник СБУ. Агенты, по заданиям кураторов от ФСБ РФ, собирали разведывательную информацию с ограниченным доступом.