Організатори дрифту на Софійській площі безуспішно намагаються відмити бруківку, — нардеп (відео)

Організаторів акції вже оштрафували на 1 700 грн, крім того їм загрожує тюремний термін до п'яти років.

Представники Red Bull намагаються відмити Софійську площу в Києві після того, як вранці на ній був влаштований дрифт на автомобілях, повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

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За словами організаторів, площа після їхніх зусиль буде мати кращий вигляд, "ніж був раніше".

Однак, Гончаренко стверджує, що на момент зйомки відео їхні старання не принесли необхідного результату.

"Площа вся чорна від шин і зовсім понівечена", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Олексія Гончаренка

Раніше в Нацполіціі повідомили, що організаторам зйомки дрифту на Софійській загрожує до 4-5 років тюремного ув'язнення в зв'язку з тим, що в них не було дозволу від столичної влади та узгодження від київської поліції.

[ + – ] повідомлення Нацполіціі

За інформацією колишнього народного депутата Ігоря Луценка, організатора зйомок "київська влада" оштрафувала за несанкціонований дрифт на 1 700 гривень.

[ + – ] Повідомлення Ігоря Луценка

Нагадаємо, у вівторок, 10 серпня, на Софійській площі в Києві автомобілі Red Bull знімали екстремальний ролик із елементами дрифту. При цьому, столична влада не давали екстремалам дозвіл на проведення зйомок.

Також повідомлялося, що в Києві правоохоронці зі стріляниною затримали кур'єра доставок на моторолері. Порушник ПДР, за яким довелося ганятися по столичних вулицях, виявився без водійських прав, документів на транспортний засіб, до того ж був під впливом наркотиків.

А біля Одеси під час весілля чоловік почав стріляти з автомата посеред вулиці. При цьому автомобілі поруч зі стрільцем влаштували дрифт на завантаженій дорозі.