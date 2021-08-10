Организаторы дрифта на Софийской площади безуспешно пытаются отмыть брусчатку, — нардеп (видео)

Организаторов акции уже оштрафовали на 1 700 грн, кроме того им грозит тюремный срок до пяти лет.

Представители Red Bull пытаются отмыть Софийскую площадь в Киеве после того, как утром на ней был устроен дрифт на автомобилях, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

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По словам организаторов, площадь после их усилий будет выглядеть лучше, "чем было раньше".

Однако, Гончаренко утверждает, что на момент съемки видео их старания не принесли необходимого результата.

"Площадь вся черная от шин и совершенно изуродована", – написал он.

[ + – ] Сообщение Алексея Гончаренко

Ранее в Нацполиции сообщили, что организаторам съемки дрифта на Софийской грозит до 4-5 лет тюремного заключения в связи с тем, что у них не было разрешения от столичных властей и согласования от киевской полиции.

[ + – ] Сообщение Нацполиции

По информации бывшего народного депутата Игоря Луценко, организатора съемок "киевские власти" оштрафовали за несанкционированный дрифт на 1 700 гривен.

[ + – ] Сообщение Игоря Луценко

Напомним, во вторник, 10 августа, на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull снимали экстремальный ролик с элементами дрифта. При этом, столичные власти не давали экстремалам разрешение на проведение съемок.

Также сообщалось, что в Киеве правоохранители со стрельбой задержали курьера доставок на мотороллере. Нарушитель ПДД, за которым пришлось гоняться по столичным улицам, оказался без водительских прав, документов на транспортное средство, к тому же был под воздействием наркотиков.

А возле Одессы во время свадьбы мужчина начал стрелять из автомата посреди улицы. При этом автомобили рядом со стрелком устроили дрифт на загруженной дороге.