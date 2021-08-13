Латиномовна Конституція Пилипа Орлика приїхала в Київ (фото)

Усі охочі зможуть побачити оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика із 16 серпня в Софії Київській.

В Україну вперше в історії прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика, яка була написана в 1710 році. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

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За словами профільного міністра, оригінал Конституції Пилипа Орлика експонували в п'ятницю, 13 серпня.

Документ Пилипа Орлика, як нагадує Олександр Ткаченко, унікальний тим, що це перша в світі Конституція, яка визначала основи державного устрою, форми правління і в якій вимальовувалися державні кордони. Уже у XVIII столітті в Конституції говорилося про цілісність та непорушність кордонів України, а документ мав на увазі відновлення дружніх відносин із Кримською державою.

Оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика буде представлений на шведській виставці "Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII-XVIII" у Софії Київській.

Олександр Ткаченко зазначив, що на експозиції всі охочі зможуть побачити Булаву гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга, Клейнод і два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Підсумовуючи, голова Мінкульту додав, що унікальні експонати будуть доступні для перегляду в Софії Київській із 16 серпня.

[ + – ] Конституція Пилипа Орлика в Софії Київській [ + – ] Конституція Пилипа Орлика в Софії Київській [ + – ] Конституція Пилипа Орлика в Софії Київській

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Представниця Верховної Ради України в Конституційному суді Ольга Совгиря розповіла, що Конституція вже на території України. У соцмережах також публікували відеоролик, на якому видно, як фура з оригіналом Конституції їде українськими вулицями.

Також Фокус розповідав, що Зеленський представив програму заходів до Дня Незалежності, а серед заходів буде виставка з оригіналом Конституції Пилипа Орлика. Документ буде доступний для перегляду із 16 серпня в Софії Київській.