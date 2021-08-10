В Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика (відео)

Привезений зі Швеції документ планують виставити на загальний огляд у Софії Київській до Дня незалежності.

У вівторок, 10 серпня в Україні був доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на свої джерела в Офісі президента України.

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В ОПУ підтвердили, що вже сьогодні Конституцію привезуть в Софію Київську, де вона буде виставлена для перегляду всіма охочими.

[ + – ] Оригінал Конституції Орлика везуть в Україну

Представник Верховної Ради України в Конституційному суді Ольга Совгиря підтвердила на своїй сторінці у Facebook, що Конституція вже на території України.

"Очікуємо експонування до Дня незалежності", — повідомила вона.

Совгиря, зазначила, що в Україні вже експонуються три копії Конституції, які були передані нашій країні Швецією.

Одну з них можна побачити у Верховній Раді, другу — в Офісі президента, а третю копію планують передати в Конституційний суд України після того, як його реформують.

[ + – ] Повідомлення Ольги Совгирі

Що відомо про цей історичний документ

За інформацією з відкритих джерел, "Договір і Винесення Прав і вольностей Війська Запорозького", який згодом і назвали "Конституцією Орлика", був укладений у квітні 1710 року в місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького.

Цей договір складався з вступу-преамбули і 16 статей, що визначали взаємини між гетьманом і козацькою старшиною, а також основи державного устрою України, права і обов'язки її станів у разі відвоювання її територій від Московського царства і Речі Посполитої.

Крім того, документ пояснював причини переходу Війська Запорозького під протекторат Шведського королівства. Договір був скріплений присягою Пилипа Орлика, його підписом і державною печаткою Війська Запорозького, а пізніше затверджений королем Швеції Карлом XII.

Раніше повідомлялося, що до 30-річчя Незалежності України в країні пройде більше 150 святкових заходів. Для святкування в нашу країну приїдуть сотні іноземних гостей, серед яких глави держав і представники союзних урядів.

Також відомо, що на концерті, присвяченому 30-му Дню незалежності, виступлять кілька десятків артистів і музичних колективів, а всі гроші від проданих квитків спрямують на створення музею сучасного мистецтва.

Фокус повідомляв про те, що не всі українські музиканти, яким пропонували виступити на благодійному концерті 24 серпня на НСК "Олімпійський", зможуть взяти участь у заході.