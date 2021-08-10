В Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика (видео)

Привезенный из Швеции документ планируют выставить для всеобщего обозрения в Софии Киевской ко Дню независимости.

Во вторник, 10 августа в Украину был доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины.

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В ОПУ подтвердили, что уже сегодня Конституцию привезут в Софию Киевскую, где она будет выставлена для просмотра всеми желающими.

[ + – ] Оригинал Конституции Орлика везут в Украину

Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря подтвердила на своей странице в Facebook, что Конституция уже на территории Украины.

"Ожидаем экспонирование ко Дню независимости", – сообщила она.

Совгиря, отметила, что в Украине уже экспонируются три копии Конституции, которые были переданы нашей стране Швецией.

Одну из них можно увидеть в Верховной Раде, вторую – в Офисе президента, а третью копию планируют передать в Конституционный суд Украины после того, как его реформируют.

[ + – ] Сообщение Ольги Совгири

Что известно об этом историческом документе

По информации из открытых источников, "Договор и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского", который впоследствии и назвали "Конституцией Орлика", был заключен в апреле 1710 года в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Филиппом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского.

Данный договор состоял из введения-преамбулы и 16 статей, определявших взаимоотношения между гетманом и казацкой старшиной, а также основы государственного устройства Украины, права и обязанности ее состояний в случае отвоевания ее территорий от Московского царства и Речи Посполитой.

Кроме того, документ объяснял причины перехода Войска Запорожского под протекторат Шведского королевства. Договор был скреплен клятвой Пилипа Орлика, его подписью и государственной печатью Войска Запорожского, а позже утвержден королем Швеции Карлом XII.

Ранее сообщалось, что к 30-летию Независимости Украины в стране пройдет более 150 праздничных мероприятий. Для празднования в нашу страну приедут сотни иностранных гостей, среди которых главы государств и представители союзных правительств.

Также известно, что на концерте, посвященном 30-му Дню независимости, выступят несколько десятков артистов и музыкальных коллективов, а все деньги от проданных билетов направят на создание музея современного искусства.

Фокус сообщал о том, что не все украинские музыканты, которым предлагали выступить на благотворительном концерте 24 августа на НСК "Олимпийский", смогут принять участие в мероприятии.