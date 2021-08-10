В Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика (видео)
Привезенный из Швеции документ планируют выставить для всеобщего обозрения в Софии Киевской ко Дню независимости.
Во вторник, 10 августа в Украину был доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины.
В ОПУ подтвердили, что уже сегодня Конституцию привезут в Софию Киевскую, где она будет выставлена для просмотра всеми желающими.
Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря подтвердила на своей странице в Facebook, что Конституция уже на территории Украины.
"Ожидаем экспонирование ко Дню независимости", – сообщила она.
Совгиря, отметила, что в Украине уже экспонируются три копии Конституции, которые были переданы нашей стране Швецией.
Одну из них можно увидеть в Верховной Раде, вторую – в Офисе президента, а третью копию планируют передать в Конституционный суд Украины после того, как его реформируют.
Что известно об этом историческом документе
По информации из открытых источников, "Договор и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского", который впоследствии и назвали "Конституцией Орлика", был заключен в апреле 1710 года в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Филиппом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского.
Данный договор состоял из введения-преамбулы и 16 статей, определявших взаимоотношения между гетманом и казацкой старшиной, а также основы государственного устройства Украины, права и обязанности ее состояний в случае отвоевания ее территорий от Московского царства и Речи Посполитой.
Кроме того, документ объяснял причины перехода Войска Запорожского под протекторат Шведского королевства. Договор был скреплен клятвой Пилипа Орлика, его подписью и государственной печатью Войска Запорожского, а позже утвержден королем Швеции Карлом XII.
Ранее сообщалось, что к 30-летию Независимости Украины в стране пройдет более 150 праздничных мероприятий. Для празднования в нашу страну приедут сотни иностранных гостей, среди которых главы государств и представители союзных правительств.
Также известно, что на концерте, посвященном 30-му Дню независимости, выступят несколько десятков артистов и музыкальных коллективов, а все деньги от проданных билетов направят на создание музея современного искусства.
Фокус сообщал о том, что не все украинские музыканты, которым предлагали выступить на благотворительном концерте 24 августа на НСК "Олимпийский", смогут принять участие в мероприятии.