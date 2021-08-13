Латиноязычная Конституция Пилипа Орлика приехала в Киев (фото)

Все желающие смогут увидеть оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика с 16 августа в Софии Киевской.

В Украину впервые в истории прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика, которая была написана в 1710 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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По словам профильного министра, оригинал Конституции Пилипа Орлика экспонировали в пятницу, 13 августа.

Документ Пилипа Орлика, как напоминает Александр Ткаченко, уникален тем, что это первая в мире Конституция, определявшей основы государственного устройства, формы правления и в которой вырисовывались государственные границы. Уже в XVIII веке в Конституции говорилось о целостности и нерушимости границ Украины, а сам документ подразумевал возобновление дружеских отношений с Крымским государством.

Оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика будет представлен на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины XVII-XVIII" в Софии Киевской.

Александр Ткаченко отметил, что на экспозиции все желающие смогут увидеть Булаву гетьмана Пилипа Орлика с Городской библиотеки Линчопинга, Клейнод и два оригинала универсалов гетьмана Ивана Мазепы.

Подытоживая, глава Минкульта добавил, что уникальные экспонаты будут доступны для просмотра в Софии Киевской с 16 августа.

[ + – ] Конституция Пилипа Орлика в Софии Киевской [ + – ] Конституция Пилипа Орлика в Софии Киевской [ + – ] Конституция Пилипа Орлика в Софии Киевской

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Конституция уже на территории Украины. В соцсетях также публиковали видеоролик, на котором видно, как фура с оригиналом Конституции едет по украинским улицам.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский представил программу мероприятий ко Дню Независимости, а среди мероприятий будет выставка с оригиналом Конституции Пилипа Орлика. Документ будет доступен для просмотра с 16 августа в Софии Киевской.