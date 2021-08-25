У Києві перекинувся пасажирський автобус з Кишинева (фото, відео)

За попередньою інформацією, водій автобуса на впорався з керуванням. Транспорт врізався в бордюр і "ліг" на бік.

У Києві в ніч з 24 на 25 серпня перекинувся автобус "Кишинів-Київ", інформує в Telegram спільнота "Київ Оперативний".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сталася ДТП на спуску з вулиці Олени Теліги неподалік від АЗС "БРСМ".

За попередніми даними, водій автобуса Setra з молдавськими номерами не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і перекинувся на бік.

[ + – ] ДТП з автобусом у Києві

В автобусі було багато пасажирів, їхня кількість уточнюється. На момент написання новини за лікарською допомогою звернулися 18 осіб, 8 з них госпіталізували.

"Київ Оперативний" уточнює, що транспортний засіб при падінні ледь не зачепив бензовоз, який стояв біля АЗС.

[ + – ] ДТП з автобусом [ + – ] Аварія в Києві [ + – ] Автобус піднімають краном [ + – ] Поліція і "швидка допомога" [ + – ] автобус, що перекинувся

Нагадаємо, 2 серпня четверо громадян РФ загинули в ДТП з автобусом у Туреччині, водій якого не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб перекинувся і "вилетів" на зустрічну смугу.

17 липня в Рівненській області злетів у кювет двоповерховий пасажирський автобус сполученням "Київ-Вроцлав", у результаті чого постраждали 23 людини.

А в травні в Санкт-Петербурзі (РФ) водій автобуса не впорався з керуванням, у результаті чого транспорт збив на тротуарі випадкового перехожого і врізався в ліхтарний стовп.