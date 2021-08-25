У Києві перекинувся пасажирський автобус з Кишинева (фото, відео)
За попередньою інформацією, водій автобуса на впорався з керуванням. Транспорт врізався в бордюр і "ліг" на бік.
У Києві в ніч з 24 на 25 серпня перекинувся автобус "Кишинів-Київ", інформує в Telegram спільнота "Київ Оперативний".
Сталася ДТП на спуску з вулиці Олени Теліги неподалік від АЗС "БРСМ".
За попередніми даними, водій автобуса Setra з молдавськими номерами не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і перекинувся на бік.
В автобусі було багато пасажирів, їхня кількість уточнюється. На момент написання новини за лікарською допомогою звернулися 18 осіб, 8 з них госпіталізували.
"Київ Оперативний" уточнює, що транспортний засіб при падінні ледь не зачепив бензовоз, який стояв біля АЗС.
Нагадаємо, 2 серпня четверо громадян РФ загинули в ДТП з автобусом у Туреччині, водій якого не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб перекинувся і "вилетів" на зустрічну смугу.
17 липня в Рівненській області злетів у кювет двоповерховий пасажирський автобус сполученням "Київ-Вроцлав", у результаті чого постраждали 23 людини.
А в травні в Санкт-Петербурзі (РФ) водій автобуса не впорався з керуванням, у результаті чого транспорт збив на тротуарі випадкового перехожого і врізався в ліхтарний стовп.