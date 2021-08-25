В Киеве перевернулся пассажирский автобус из Кишинева (фото, видео)

По предварительной информации, водитель автобуса на справился с управлением. Транспорт врезался в бордюр и "лег" на бок.

В Киеве в ночь с 24 на 25 августа перевернулся автобус "Кишинев-Киев", информирует в Telegram coобщество "Київ Оперативний".

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Произошло ДТП на спуске с улицы Елены Телиги неподалеку от АЗС "БРСМ".

По предварительным данным, водитель автобуса Setra с молдавскими номерами не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на бок.

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В автобусе было много пассажиров, их количество уточняется. На момент написания новости за врачебной помощью обратились 18 человек, 8 из них госпитализировали.

"Київ Оперативний" уточняет, что транспортное средство при падении едва не зацепило бензовоз, стоявший около АЗС.

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Напомним, 2 августа четыре гражданина РФ погибли в ДТП с автобусом в Турции, водитель которого не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и "вылетело" на встречную полосу.

17 июля в Ровенской области слетел в кювет двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Киев-Вроцлав", в результате чего пострадали 23 человека.

А в мае в Санкт-Петербурге (РФ) водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт сбил на тротуаре случайного прохожего и врезался в фонарный столб.