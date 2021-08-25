В Киеве перевернулся пассажирский автобус из Кишинева (фото, видео)
По предварительной информации, водитель автобуса на справился с управлением. Транспорт врезался в бордюр и "лег" на бок.
В Киеве в ночь с 24 на 25 августа перевернулся автобус "Кишинев-Киев", информирует в Telegram coобщество "Київ Оперативний".
Произошло ДТП на спуске с улицы Елены Телиги неподалеку от АЗС "БРСМ".
По предварительным данным, водитель автобуса Setra с молдавскими номерами не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на бок.
В автобусе было много пассажиров, их количество уточняется. На момент написания новости за врачебной помощью обратились 18 человек, 8 из них госпитализировали.
"Київ Оперативний" уточняет, что транспортное средство при падении едва не зацепило бензовоз, стоявший около АЗС.
Напомним, 2 августа четыре гражданина РФ погибли в ДТП с автобусом в Турции, водитель которого не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и "вылетело" на встречную полосу.
17 июля в Ровенской области слетел в кювет двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Киев-Вроцлав", в результате чего пострадали 23 человека.
А в мае в Санкт-Петербурге (РФ) водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт сбил на тротуаре случайного прохожего и врезался в фонарный столб.