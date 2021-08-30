Статистика коронавірусу на 30 серпня: 749 нових випадків COVID-19, 583 госпіталізації

У цілому по країні заповненість ковідних ліжок становить 13,8%. Найбільше — у Чернівецькій області.

В Україні за добу 29 серпня зафіксовано 749 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 55 дітей і 6 медпрацівників. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Дані за минулу добу, 29 серпня:

госпіталізовані 583 особи;

виписані — 379;

померли — 18;

проведено тестувань — 18 658 (методом ПЛР — 9 617, методом ІФА — 1 650, досліджень швидкими тестами на антиген — 7 391.

У цілому по країні заповненість ковідних ліжок становить 13,8%.

Регіони-лідери із заповненості ліжок:

Чернівецька обл. — 33,9%;

Хмельницька обл. — 21,8%;

Харківська обл. — 20,7%;

Тернопільська обл. — 20,6%;

Вінницька обл. — 19,9%.

Статистика госпіталізацій за останні дні:

20 серпня — 616 осіб;

21 серпня — 701;

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464;

26 серпня — 868;

27 серпня — 708;

28 серпня — 772;

29 серпня — 583.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 284 940 осіб;

померли — 53 738;

проведено ПЛР-тестів — 11 958 965.

За 29 серпня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

Київ — 148;

Чернівецька обл. — 74;

Дніпропетровська обл. — 72;

Одеська обл. — 49;

Тернопільська обл. — 48.

За минулу добу 41 477 людей вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 320 осіб, другу — 28 157 осіб.

З початку кампанії щеплені 5 308 727 осіб, з них отримали дві дози — 3 622 915 чоловік. Усього зроблено 8 931 640 щеплень.

Нагадаємо, 29 серпня Україна отримала ще 188 370 доз вакцини від коронавірусу Comirnaty, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Її разом з розчинником для розведення вакцин надав уряд США через ініціативу COVAX.

Фокус розповідав, чому в Україні не змогли вакцинувати 10 млн чоловік до кінця літа. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що завадила велика кількість свят. За словами міністра, план щодо вакцинації буде виконаний із затримкою на один тиждень.