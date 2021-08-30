UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 30 августа: 749 новых случаев COVID-19, 583 госпитализации

15
коронавирус, врачи, больница, фото
Фото: UNICEF

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%. Больше всего – в Черновицкой области.

В Украине за сутки 29 августа зафиксировано 749 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 55 детей и 6 медработников. Такие данные приводит Минздрав.

Данные за минувшие сутки, 29 августа:

  • госпитализированы 583 человека;
  • выписаны – 379;
  • умерли – 18;
  • проведено тестирований – 18 658 (методом ПЦР – 9 617, методом ИФА – 1 650, исследований экспресс-тестами на антиген – 7 391.

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%.

Регионы-лидеры по заполненности коек:

  • Черновицкая обл. – 33,9%;
  • Хмельницкая обл. – 21,8%;
  • Харьковская обл. – 20,7%;
  • Тернопольская обл. – 20,6%;
  • Винницкая обл. – 19,9%.

Статистика госпитализаций за последние дни:

  • 20 августа – 616 человек;
  • 21 августа – 701;
  • 22 августа – 425;
  • 23 августа – 410;
  • 24 августа – 682;
  • 25 августа – 464;
  • 26 августа – 868;
  • 27 августа – 708;
  • 28 августа – 772;
  • 29 августа – 583.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 284 940 человек;
  • умерли – 53 738;
  • проведено ПЦР-тестов – 11 958 965.

За 29 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

  • Киев – 148;
  • Черновицкая обл. – 74;
  • Днепропетровская обл. – 72;
  • Одесская обл. – 49;
  • Тернопольская обл. – 48.

За минувшие сутки 41 477 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13 320 человек, вторую – 28 157 человек.

С начала кампании привиты 5 308 727 человек, из них получили две дозы – 3 622 915 человек. Всего сделано 8 931 640 прививок.

вакцинация, 29 августа, статистика

Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 370 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Ее вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX.

Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что помешало большое количество праздников. По словам министра, план по вакцинации будет выполнен с задержкой на одну неделю.