Статистика коронавируса на 30 августа: 749 новых случаев COVID-19, 583 госпитализации

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%. Больше всего – в Черновицкой области.

В Украине за сутки 29 августа зафиксировано 749 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 55 детей и 6 медработников. Такие данные приводит Минздрав.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Данные за минувшие сутки, 29 августа:

госпитализированы 583 человека;

выписаны – 379;

умерли – 18;

проведено тестирований – 18 658 (методом ПЦР – 9 617, методом ИФА – 1 650, исследований экспресс-тестами на антиген – 7 391.

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%.

Регионы-лидеры по заполненности коек:

Черновицкая обл. – 33,9%;

Хмельницкая обл. – 21,8%;

Харьковская обл. – 20,7%;

Тернопольская обл. – 20,6%;

Винницкая обл. – 19,9%.

Статистика госпитализаций за последние дни:

20 августа – 616 человек;

21 августа – 701;

22 августа – 425;

23 августа – 410;

24 августа – 682;

25 августа – 464;

26 августа – 868;

27 августа – 708;

28 августа – 772;

29 августа – 583.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 284 940 человек;

умерли – 53 738;

проведено ПЦР-тестов – 11 958 965.

За 29 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

Киев – 148;

Черновицкая обл. – 74;

Днепропетровская обл. – 72;

Одесская обл. – 49;

Тернопольская обл. – 48.

За минувшие сутки 41 477 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13 320 человек, вторую – 28 157 человек.

С начала кампании привиты 5 308 727 человек, из них получили две дозы – 3 622 915 человек. Всего сделано 8 931 640 прививок.

Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 370 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Ее вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX.

Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что помешало большое количество праздников. По словам министра, план по вакцинации будет выполнен с задержкой на одну неделю.