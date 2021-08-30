Статистика коронавируса на 30 августа: 749 новых случаев COVID-19, 583 госпитализации
В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%. Больше всего – в Черновицкой области.
В Украине за сутки 29 августа зафиксировано 749 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 55 детей и 6 медработников. Такие данные приводит Минздрав.
Данные за минувшие сутки, 29 августа:
- госпитализированы 583 человека;
- выписаны – 379;
- умерли – 18;
- проведено тестирований – 18 658 (методом ПЦР – 9 617, методом ИФА – 1 650, исследований экспресс-тестами на антиген – 7 391.
В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 13,8%.
Регионы-лидеры по заполненности коек:
- Черновицкая обл. – 33,9%;
- Хмельницкая обл. – 21,8%;
- Харьковская обл. – 20,7%;
- Тернопольская обл. – 20,6%;
- Винницкая обл. – 19,9%.
Статистика госпитализаций за последние дни:
- 20 августа – 616 человек;
- 21 августа – 701;
- 22 августа – 425;
- 23 августа – 410;
- 24 августа – 682;
- 25 августа – 464;
- 26 августа – 868;
- 27 августа – 708;
- 28 августа – 772;
- 29 августа – 583.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 284 940 человек;
- умерли – 53 738;
- проведено ПЦР-тестов – 11 958 965.
За 29 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- Киев – 148;
- Черновицкая обл. – 74;
- Днепропетровская обл. – 72;
- Одесская обл. – 49;
- Тернопольская обл. – 48.
За минувшие сутки 41 477 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13 320 человек, вторую – 28 157 человек.
С начала кампании привиты 5 308 727 человек, из них получили две дозы – 3 622 915 человек. Всего сделано 8 931 640 прививок.
Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 370 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Ее вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX.
Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что помешало большое количество праздников. По словам министра, план по вакцинации будет выполнен с задержкой на одну неделю.