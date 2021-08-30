Ситуація катастрофічна: окупанти скаржаться на великі проблеми зі сміттям у Криму (відео)

У багатьох населених пунктах контейнерні майданчики переповнені, а місцева влада не вживає заходів для очищення територій від сміття.

Окупаційна влада Криму заявила про катастрофічну ситуацію зі сміттям на території півострова. Про це заявив підконтрольний РФ "глава" Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з топчиновниками, відповідальними за стан житлового господарства в регіоні.

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Сергій Аксьонов розкритикував комунальників за незадовільне прибирання та вивезення відходів у населених пунктах і заявив, що особисто виїжджав у Бахчисарай і Євпаторію для оцінки ситуації зі сміттям.

За словами підконтрольного РФ "глави" Криму, на півострові склалася катастрофічна ситуація з вивозом сміття.

"На жаль, наразі ситуація з прибиранням — катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань", — продовжив колаборант.

У ході робочого візиту керівника окупаційної влади виявили, що в населених пунктах Криму частина контейнерних майданчиків переповнена, частина розташовується в незручних місцях, а на вулицях міст можна зустріти багато будівельного сміття і сухих гілок. Сергій Аксьонов також поскаржився на бездіяльність місцевої влади, яка не вживає заходів для очищення територій від сміття.

Через катастрофічну ситуацію зі сміттям Сергій Аксьонов звільнив керівника підприємства Кримекоресурси, яке займається вивезенням твердих комунальних відходів, і призначив нового.

"Контроль за станом сміттєвих майданчиків практично не проводиться. Те ж саме стосується покосу газонів і прибудинкових територій, озеленення", — резюмував колаборант на зустрічі з топчиновниками.

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