Ситуация катастрофическая: оккупанты жалуются на большие проблемы с мусором в Крыму (видео)

Во многих населенных пунктах контейнерные площадки переполнены, а местные власти не принимают мер для очищения территорий от мусора.

Оккупационные власти Крыма заявили о катастрофической ситуации с мусором на территории полуострова. Об этом заявил подконтрольный РФ "глава" Крыма Сергей Аксенов на встрече с топ-чиновниками, отвечающими за состояние жилищного хозяйства в регионе.

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Сергей Аксенов раскритиковал коммунальщиков за неудовлетворительную уборку и вывоз отходов в населенных пунктах и заявил, что лично выезжал в Бахчисарай и Евпаторию для оценки ситуации с мусором.

По словам подконтрольного РФ "главы" Крыма, на полуострове сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой – катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов", — продолжил коллаборант.

В ходе рабочего визита руководителя оккупационной власти выявили, что в населенных пунктах Крыма часть контейнерных площадок переполнена, часть располагается в неудобных местах, а на улицах городов можно встретить много строительного мусора и сухих веток. Сергей Аксенов также пожаловался на бездействие местных властей, которые не предпринимают мер для очищения территорий от мусора.

Из-за катастрофической ситуации с мусором Сергей Аксенов уволил руководителя предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, и назначил нового.

"Контроль за состоянием мусорных площадок практически не производится. То же самое касается покоса газонов и придомовых территорий, озеленения", — резюмировал коллаборант на встрече с топ-чиновниками.

[ + – ] Мусорная катастрофа в Крыму

Ранее Фокус рассказывал об экологической катастрофе в Крыму. После оккупации на полуострове наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением. В 13 реках полуострова наблюдаются проблемы с водой, 7 из них уже полностью пересохли. Также на территории Крыма практически истощились три водохранилища Крыма: Симферопольское, Загорское и Балановское.

Также Фокус сообщал рассказывал об экологической катастрофе в Забайкалье. Наводнение месяц назад уничтожило радиоактивный могильник в деревне Балей, после чего местные жители стали жаловаться на металлический привкус во рту, химический запах и зуд с сыпью..