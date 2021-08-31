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Статистика коронавірусу станом на 31 серпня: 1 356 нових випадків COVID-19, 470 госпіталізацій

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коронавірус, лікарі, пацієнти, фото
Фото: "РБК"

У цілому по країні заповненість ковідних ліжок збільшується. У Чернівецькій області заповнені вже більше третини ліжок.

В Україні за добу 30 серпня зафіксовані 1 356 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 75 дітей і 31 медпрацівник. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Дані за минулу добу, 30 серпня:

  • госпіталізовані 470 (добу тому 583) осіб;
  • виписані — 185 (379);
  • померли — 51 (18);
  • проведено тестувань — 46 014 (методом ПЛР — 21 236, методом ІФА — 7 031, досліджень швидкими тестами на антиген — 17 747).

У цілому по країні заповненість ковідних ліжок становить 14,2% (вчора було 13,8%).

Регіони-лідери із заповненості ліжок:

  • Чернівецька обл. — 35,7%;
  • Хмельницька обл. — 23,0%;
  • Луганська обл. — 22,2%;
  • Тернопільська обл. — 21,3%;
  • Вінницька обл. — 20,8%.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 286 296 осіб;
  • померли — 53 789;
  • проведено ПЛР-тестів — 11 980 323.

30 серпня найбільша кількість нових випадків зареєстрована:

  • Київ — 204;
  • Харківська обл. — 144;
  • Одеська обл. — 127
  • Луганська обл. — 106;
  • Чернівецька обл. — 87.

Статистика госпіталізацій за останні дні:

  • 21 серпня — 701;
  • 22 серпня — 425;
  • 23 серпня — 410;
  • 24 серпня — 682;
  • 25 серпня — 464;
  • 26 серпня — 868;
  • 27 серпня — 708;
  • 28 серпня — 772;
  • 29 серпня — 583;
  • 30 серпня — 470.

За минулу добу 150 482 особи вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 50 690 осіб, другу — 99 792 людини.

З початку кампанії щеплені 5 359 417 осіб, з них отримали дві дози — 3 722 707 осіб. Усього зроблено 9 082 122 щеплення.

вакцинація, коронавірус, статистика, 30 серпня

Нагадаємо, 29 серпня Україна отримала ще 188 тис. доз вакцини від коронавірусу Comirnaty, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Цю партію разом із розчинником для розведення вакцин надав уряд США через ініціативу COVAX.

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