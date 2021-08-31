Статистика коронавірусу станом на 31 серпня: 1 356 нових випадків COVID-19, 470 госпіталізацій
У цілому по країні заповненість ковідних ліжок збільшується. У Чернівецькій області заповнені вже більше третини ліжок.
В Україні за добу 30 серпня зафіксовані 1 356 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 75 дітей і 31 медпрацівник. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Дані за минулу добу, 30 серпня:
- госпіталізовані 470 (добу тому 583) осіб;
- виписані — 185 (379);
- померли — 51 (18);
- проведено тестувань — 46 014 (методом ПЛР — 21 236, методом ІФА — 7 031, досліджень швидкими тестами на антиген — 17 747).
У цілому по країні заповненість ковідних ліжок становить 14,2% (вчора було 13,8%).
Регіони-лідери із заповненості ліжок:
- Чернівецька обл. — 35,7%;
- Хмельницька обл. — 23,0%;
- Луганська обл. — 22,2%;
- Тернопільська обл. — 21,3%;
- Вінницька обл. — 20,8%.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 286 296 осіб;
- померли — 53 789;
- проведено ПЛР-тестів — 11 980 323.
30 серпня найбільша кількість нових випадків зареєстрована:
- Київ — 204;
- Харківська обл. — 144;
- Одеська обл. — 127
- Луганська обл. — 106;
- Чернівецька обл. — 87.
Статистика госпіталізацій за останні дні:
- 21 серпня — 701;
- 22 серпня — 425;
- 23 серпня — 410;
- 24 серпня — 682;
- 25 серпня — 464;
- 26 серпня — 868;
- 27 серпня — 708;
- 28 серпня — 772;
- 29 серпня — 583;
- 30 серпня — 470.
За минулу добу 150 482 особи вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 50 690 осіб, другу — 99 792 людини.
З початку кампанії щеплені 5 359 417 осіб, з них отримали дві дози — 3 722 707 осіб. Усього зроблено 9 082 122 щеплення.
Нагадаємо, 29 серпня Україна отримала ще 188 тис. доз вакцини від коронавірусу Comirnaty, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Цю партію разом із розчинником для розведення вакцин надав уряд США через ініціативу COVAX.
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