Статистика коронавируса на 31 августа: 1356 новых случаев COVID-19, 470 госпитализаций
В целом по стране заполненность ковидных коек увеличивается. В Черновицкой области заполнено уже более трети коек.
В Украине за сутки 30 августа зафиксировано 1 356 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 75 детей и 31 медработник. Такие данные приводит Минздрав.
Данные за минувшие сутки, 30 августа:
- госпитализированы 470 ( сутки назад 583) человек;
- выписаны – 185 (379);
- умерли – 51 (18);
- проведено тестирований – 46 014 (методом ПЦР – 21 236, методом ИФА – 7 031, исследований экспресс-тестами на антиген – 17 747).
В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 14,2% (вчера было 13,8%).
Регионы-лидеры по заполненности коек:
- Черновицкая обл. – 35,7%;
- Хмельницкая обл. – 23,0%;
- Луганская обл. – 22,2%;
- Тернопольская обл. – 21,3%;
- Винницкая обл. – 20,8%.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 286 296 человек;
- умерли – 53 789;
- проведено ПЦР-тестов – 11 980 323.
30 августа наибольшее количество новых случаев зарегистрировано:
- Киев – 204;
- Харьковская обл. – 144;
- Одесская обл. – 127
- Луганская обл. – 106;
- Черновицкая обл. – 87.
Статистика госпитализаций за последние дни:
- 21 августа – 701;
- 22 августа – 425;
- 23 августа – 410;
- 24 августа – 682;
- 25 августа – 464;
- 26 августа – 868;
- 27 августа – 708;
- 28 августа –772;
- 29 августа – 583;
- 30 августа – 470.
За минувшие сутки 150 482 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 50 690 человек, вторую – 99 792 человека.
С начала кампании привиты 5 359 417 человек, из них получили две дозы – 3 722 707 человек. Всего сделано 9 082 122 прививки.
Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Эту партию вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX
Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что это из-за большого количества праздников.