Статистика коронавируса на 31 августа: 1356 новых случаев COVID-19, 470 госпитализаций

В целом по стране заполненность ковидных коек увеличивается. В Черновицкой области заполнено уже более трети коек.

В Украине за сутки 30 августа зафиксировано 1 356 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 75 детей и 31 медработник. Такие данные приводит Минздрав.

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Данные за минувшие сутки, 30 августа:

госпитализированы 470 ( сутки назад 583) человек;

выписаны – 185 (379);

умерли – 51 (18);

проведено тестирований – 46 014 (методом ПЦР – 21 236, методом ИФА – 7 031, исследований экспресс-тестами на антиген – 17 747).

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 14,2% (вчера было 13,8%).

Регионы-лидеры по заполненности коек:

Черновицкая обл. – 35,7%;

Хмельницкая обл. – 23,0%;

Луганская обл. – 22,2%;

Тернопольская обл. – 21,3%;

Винницкая обл. – 20,8%.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 286 296 человек;

умерли – 53 789;

проведено ПЦР-тестов – 11 980 323.

30 августа наибольшее количество новых случаев зарегистрировано:

Киев – 204;

Харьковская обл. – 144;

Одесская обл. – 127

Луганская обл. – 106;

Черновицкая обл. – 87.

Статистика госпитализаций за последние дни:

21 августа – 701;

22 августа – 425;

23 августа – 410;

24 августа – 682;

25 августа – 464;

26 августа – 868;

27 августа – 708;

28 августа –772;

29 августа – 583;

30 августа – 470.

За минувшие сутки 150 482 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 50 690 человек, вторую – 99 792 человека.

С начала кампании привиты 5 359 417 человек, из них получили две дозы – 3 722 707 человек. Всего сделано 9 082 122 прививки.

Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Эту партию вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX

Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что это из-за большого количества праздников.