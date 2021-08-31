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Статистика коронавируса на 31 августа: 1356 новых случаев COVID-19, 470 госпитализаций

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коронавирус, врачи, пациенты, фото
Фото: "РБК"

В целом по стране заполненность ковидных коек увеличивается. В Черновицкой области заполнено уже более трети коек.

В Украине за сутки 30 августа зафиксировано 1 356 новых случаев коронавируса. В том числе, заболели 75 детей и 31 медработник. Такие данные приводит Минздрав.

Данные за минувшие сутки, 30 августа:

  • госпитализированы 470 ( сутки назад 583) человек;
  • выписаны – 185 (379);
  • умерли – 51 (18);
  • проведено тестирований – 46 014 (методом ПЦР – 21 236, методом ИФА – 7 031, исследований экспресс-тестами на антиген – 17 747).

В целом по стране заполненность ковидных коек составляет 14,2% (вчера было 13,8%).

Регионы-лидеры по заполненности коек:

  • Черновицкая обл. – 35,7%;
  • Хмельницкая обл. – 23,0%;
  • Луганская обл. – 22,2%;
  • Тернопольская обл. – 21,3%;
  • Винницкая обл. – 20,8%.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 286 296 человек;
  • умерли – 53 789;
  • проведено ПЦР-тестов – 11 980 323.

30 августа наибольшее количество новых случаев зарегистрировано:

  • Киев – 204;
  • Харьковская обл. – 144;
  • Одесская обл. – 127
  • Луганская обл. – 106;
  • Черновицкая обл. – 87.

Статистика госпитализаций за последние дни:

  • 21 августа – 701;
  • 22 августа – 425;
  • 23 августа – 410;
  • 24 августа – 682;
  • 25 августа – 464;
  • 26 августа – 868;
  • 27 августа – 708;
  • 28 августа –772;
  • 29 августа – 583;
  • 30 августа – 470.

За минувшие сутки 150 482 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 50 690 человек, вторую – 99 792 человека.

С начала кампании привиты 5 359 417 человек, из них получили две дозы – 3 722 707 человек. Всего сделано 9 082 122 прививки.

вакцинация, коронавирус, статистика, 30 августа

Напомним, 29 августа Украина получила еще 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Эту партию вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX

Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн человек к концу лета. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что это из-за большого количества праздников.