За ціною від 500 грн: в Одесі торгують підробленими COVID-сертифікатами, — ЗМІ

Продавці підроблених сертифікатів стверджують, що всі дані будуть внесені до державних реєстрів і "ковід-антивакцинатори" зможуть згенерувати сертифікат у "Дії".

В Одесі можна отримати "справжній" COVID-сертифікат без проведення самої вакцинації від коронавірусу. Ціна питання — від 500 грн до 150-200 доларів, пише місцеве видання 8news.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За ці гроші антивакцинатори гарантують, що їх внесуть до державної бази вакцинованих, тому вони зможуть згенерувати в "Дії" як внутрішній, так і міжнародний документи, що підтверджують проходження повного курсу вакцинації.

Видання пише, що в одній із поліклінік у районі Черемушки "підприємливий" лікар вносить людей у базу, надаючи на вибір три вакцини. Джерело видання стверджує, що одесити, які не хочуть робити щеплення, приходять до нього цілими колективами, щоб зберегти роботу.

Отримати сертифікат можна і через співробітників турфірм, які мають "стосунки" з лікарями. Але через них послуга стає помітно дорожчою.

Вікторія Біла, співзасновниця благодійної "Корпорації монстрів", поділилася посиланням на це повідомлення 8news у себе в Facebook. Одеситка уточнила ціни — за допомогою зв'язків 20 доларів, без зв'язків — 200-300. Під постом швидко з'явилося багато коментарів, і багато користувачів діляться, що теж отримували подібні пропозиції.

У коментарях розповідають, що знають людей, які вже скористалися такою "послугою".

Пишуть, що їм самим приходять подібні пропозиції.

Також у коментарях поділилися пропозицією одного з телеграм-каналів. Там обіцяють продати "справжній" сертифікат про вакцинацію і заявляють, що бути вакцинованим — ще гірше для імунітету.

Повідомляють і про те, що подібна "вакцинація" проводиться в районах Одеської області і деяких країнах.

Фокус також знайшов у месенджері "Телеграм" канали з продажем ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів, при цьому місто в них не вказано.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав, як отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія" для iOS і Andoid.

У Мінціфри повідомили, що українські COVID-сертифікати дійсні при перетині кордону, так і всередині країни, яку ви плануєте відвідати. У деяких країнах діють карантинні обмеження, і людині можуть відмовити в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію.