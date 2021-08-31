По цене от 500 грн: в Одессе торгуют поддельными COVID-сертификатами, – СМИ

Продавцы поддельных сертификатов утверждают, что все данные будут внесены в государственные реестры и "ковид-антипрививочники" смогут сгенерировать сертификат в Дия.

В Одессе можно получить "настоящий" COVID-сертификат без проведения самой вакцинации от коронавируса. Цена вопроса – от 500 грн до 150-200 долларов, пишет местное издание 8news.

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За эти деньги антипрививочникам гарантируют, что их внесут в государственную базу вакцинированных, поэтому они смогут сгенерировать в "‎Дии" как внутренний, так и международный документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации.

Издание пишет, что в одной из поликлиник в районе Черемушки "предприимчивый" врач вносит людей в базу, предоставляя на выбор три вакцины. Источник издания утверждает, что одесситы, которые не хотят прививаться, приходят к нему целыми коллективами, чтобы сохранить работу.

Получить сертификат можно и через сотрудников турфирм, которые имеют "отношения" с врачами. Но через них услуга становится заметно дороже.

Виктория Белая, сооснователь благотворительной "Корпорации монстров", поделилась ссылкой на это сообщение 8news у себя в Facebook. Одесситка уточнила цены — по связям 20 долларов, без связей — 200-300. Под постом быстро появилось много комментариев, и многие пользователи делятся, что тоже получали подобные предложения.

В комментариях рассказывают, что знают людей, которые уже воспользовались такой "услугой".

Пишут, что им самим приходят подобные предложения.

Также в комментариях поделились предложением одного из Телеграм-каналов. Там обещают продать "настоящий" сертификат о вакцинации и заявляют, что быть вакцинированным — еще хуже для иммунитета.

Сообщают и о том, что подобная "вакцинация" проводится в районах Одесской области и некоторых странах.

Фокус также нашел в мессенджере Телеграм каналы с продажей ковид-сертификатов и ПЦР-тестов, при этом город в них не указан.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал, как получить COVID-сертификат в приложении "Дия" для iOS и Andoid.

В Минцифры сообщили, что украинские COVID-сертификаты действительны при пересечении границы, так и внутри страны, которую вы планируете посетить. В некоторых странах действуют карантинные ограничения, и человеку могут отказать в обслуживании из-за отсутствия сертификата о вакцинации.