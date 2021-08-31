RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Вихід з карантину

У МЗС назвали 35 країн Європи, відкритих для українців (список)

1460
Афіни, аеропорт, туристи,
Туристи

Повністю вільний в'їзд для туристів у три країни, а в інші необхідна вакцинація або ПЛР-тест.

МЗС України у вівторок перерахувало на своїй сторінці у Facebook європейські держави, відкриті для туристів з України.

На сьогодні від українських туристів три країни не вимагають для в'їзду ні вакцинації, ні ПЛР-тесту:

  • Естонія
  • Іспанія
  • Албанія

Ще в дві держави буде потрібен документ про повну вакцинацію:

  • Чехія
  • Ісландія

30 країн Європи зажадають для в'їзду на їхню територію повну вакцинацію або ПЛР-тест:

  • Австрія
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Великобританія
  • Греція
  • Данія
  • Ірландія
  • Італія
  • Кіпр
  • Латвія
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Північна Македонія
  • Португалія
  • Румунія
  • Сербія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Хорватія
  • Чорногорія
  • Швейцарія
  • Швеція

У МЗС зазначили, що нюанси перетину кордону тієї чи іншої країни можуть відрізнятися, зокрема і від виду транспорту, яким прибувають українці.

У зв'язку з цим, у міністерстві радять перевіряти актуальну інформацію на спеціальній онлайн-карті МЗС за цим посиланням.

Нагадаємо, 20 серпня у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації Чорногорія почала вимагати від туристів, які в'їжджають, підтвердження повної чи часткової вакцинації або негативний ПЛР-тест.

26 липня Португалія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

У той же день Швеція відкрила кордони для українців, зокрема для туристичних поїздок.