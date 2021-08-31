У МЗС назвали 35 країн Європи, відкритих для українців (список)

Повністю вільний в'їзд для туристів у три країни, а в інші необхідна вакцинація або ПЛР-тест.

МЗС України у вівторок перерахувало на своїй сторінці у Facebook європейські держави, відкриті для туристів з України.

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На сьогодні від українських туристів три країни не вимагають для в'їзду ні вакцинації, ні ПЛР-тесту:

Естонія

Іспанія

Албанія

Ще в дві держави буде потрібен документ про повну вакцинацію:

Чехія

Ісландія

30 країн Європи зажадають для в'їзду на їхню територію повну вакцинацію або ПЛР-тест:

Австрія

Бельгія

Болгарія

Боснія і Герцеговина

Великобританія

Греція

Данія

Ірландія

Італія

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Молдова

Нідерланди

Німеччина

Північна Македонія

Португалія

Румунія

Сербія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чорногорія

Швейцарія

Швеція

У МЗС зазначили, що нюанси перетину кордону тієї чи іншої країни можуть відрізнятися, зокрема і від виду транспорту, яким прибувають українці.

У зв'язку з цим, у міністерстві радять перевіряти актуальну інформацію на спеціальній онлайн-карті МЗС за цим посиланням.

Нагадаємо, 20 серпня у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації Чорногорія почала вимагати від туристів, які в'їжджають, підтвердження повної чи часткової вакцинації або негативний ПЛР-тест.

26 липня Португалія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

У той же день Швеція відкрила кордони для українців, зокрема для туристичних поїздок.