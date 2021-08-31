У МЗС назвали 35 країн Європи, відкритих для українців (список)
Повністю вільний в'їзд для туристів у три країни, а в інші необхідна вакцинація або ПЛР-тест.
МЗС України у вівторок перерахувало на своїй сторінці у Facebook європейські держави, відкриті для туристів з України.
На сьогодні від українських туристів три країни не вимагають для в'їзду ні вакцинації, ні ПЛР-тесту:
- Естонія
- Іспанія
- Албанія
Ще в дві держави буде потрібен документ про повну вакцинацію:
- Чехія
- Ісландія
30 країн Європи зажадають для в'їзду на їхню територію повну вакцинацію або ПЛР-тест:
- Австрія
- Бельгія
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Великобританія
- Греція
- Данія
- Ірландія
- Італія
- Кіпр
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Нідерланди
- Німеччина
- Північна Македонія
- Португалія
- Румунія
- Сербія
- Словаччина
- Словенія
- Угорщина
- Фінляндія
- Франція
- Хорватія
- Чорногорія
- Швейцарія
- Швеція
У МЗС зазначили, що нюанси перетину кордону тієї чи іншої країни можуть відрізнятися, зокрема і від виду транспорту, яким прибувають українці.
У зв'язку з цим, у міністерстві радять перевіряти актуальну інформацію на спеціальній онлайн-карті МЗС за цим посиланням.
Нагадаємо, 20 серпня у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації Чорногорія почала вимагати від туристів, які в'їжджають, підтвердження повної чи часткової вакцинації або негативний ПЛР-тест.
26 липня Португалія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.
У той же день Швеція відкрила кордони для українців, зокрема для туристичних поїздок.