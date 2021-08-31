В МИД назвали 35 стран Европы, открытых для украинцев (список)
Полностью свободен въезд для туристов в три страны, а в остальные необходима вакцинация или ПЦР-тест.
МИД Украины во вторник перечислил на своей странице в Facebook европейские государства, открытые для туристов из Украины.
На сегодняшний день от украинских туристов три страны не требуют для въезда ни вакцинации, ни ПЦР-теста:
- Эстония
- Испания
- Албания
Еще в два государства потребуется документ о полной вакцинации:
- Чехия
- Исландия
30 стран Европы потребуют для въезда на их территорию полную вакцинацию или ПЦР-тест:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Германия
- Северная Македония
- Португалия
- Румыния
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Венгрия
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Швейцария
- Швеция
В МИД отметили, что нюансы пересечения границы той или иной страны могут отличаться, в том числе и от вида транспорта, которым прибывают украинцы.
В связи с этим, в министерстве советуют проверять актуальную информацию на специальной онлайн-карте МИД по этой ссылке.
Напомним, 20 августа связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Черногория начала требовать от въезжающих туристов подтверждения полной или частичной вакцинации или негативный ПЦР-тест.
26 июля Португалия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.
В тот же день Швеция открыла границы для украинцев, в том числе для туристических поездок.