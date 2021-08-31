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Украина Выход из карантина

В МИД назвали 35 стран Европы, открытых для украинцев (список)

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Афины, аэропорт, туристы,
Туристы

Полностью свободен въезд для туристов в три страны, а в остальные необходима вакцинация или ПЦР-тест.

МИД Украины во вторник перечислил на своей странице в Facebook европейские государства, открытые для туристов из Украины.

На сегодняшний день от украинских туристов три страны не требуют для въезда ни вакцинации, ни ПЦР-теста:

  • Эстония
  • Испания
  • Албания

Еще в два государства потребуется документ о полной вакцинации:

  • Чехия
  • Исландия

30 стран Европы потребуют для въезда на их территорию полную вакцинацию или ПЦР-тест:

  • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Великобритания
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Германия
  • Северная Македония
  • Португалия
  • Румыния
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Венгрия
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Швейцария
  • Швеция

В МИД отметили, что нюансы пересечения границы той или иной страны могут отличаться, в том числе и от вида транспорта, которым прибывают украинцы.

В связи с этим, в министерстве советуют проверять актуальную информацию на специальной онлайн-карте МИД по этой ссылке.

Напомним, 20 августа связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Черногория начала требовать от въезжающих туристов подтверждения полной или частичной вакцинации или негативный ПЦР-тест.

26 июля Португалия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.

В тот же день Швеция открыла границы для украинцев, в том числе для туристических поездок.