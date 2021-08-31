В МИД назвали 35 стран Европы, открытых для украинцев (список)

Полностью свободен въезд для туристов в три страны, а в остальные необходима вакцинация или ПЦР-тест.

МИД Украины во вторник перечислил на своей странице в Facebook европейские государства, открытые для туристов из Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На сегодняшний день от украинских туристов три страны не требуют для въезда ни вакцинации, ни ПЦР-теста:

Эстония

Испания

Албания

Еще в два государства потребуется документ о полной вакцинации:

Чехия

Исландия

30 стран Европы потребуют для въезда на их территорию полную вакцинацию или ПЦР-тест:

Австрия

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Великобритания

Греция

Дания

Ирландия

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Молдова

Нидерланды

Германия

Северная Македония

Португалия

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Швейцария

Швеция

В МИД отметили, что нюансы пересечения границы той или иной страны могут отличаться, в том числе и от вида транспорта, которым прибывают украинцы.

В связи с этим, в министерстве советуют проверять актуальную информацию на специальной онлайн-карте МИД по этой ссылке.

Напомним, 20 августа связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Черногория начала требовать от въезжающих туристов подтверждения полной или частичной вакцинации или негативный ПЦР-тест.

26 июля Португалия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета Евросоюза.

В тот же день Швеция открыла границы для украинцев, в том числе для туристических поездок.