"Відмовили гальма": вантажівка влаштувала масштабну ДТП під Львовом, четверо загиблих (фото)

Водій вантажівки не впорався з керуванням, на великій швидкості зніс електроопору і влетів у продуктовий магазин.

У місті Рудки Львівської області сталася смертельна ДТП, у якій загинули четверо осіб. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

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Як інформують силовики, аварія з жертвами трапилася на вулиці Самбірській.

За попередніми даними, водій вантажного тягача Renault не впорався з керуванням, на великій швидкості вилетів на тротуар, де зніс електроопору і врізався в продуктовий магазин.

Удар був настільки сильним, що водій вантажівки і двоє жінок померли на місці ДТП від отриманих травм. У результаті аварії також постраждала неповнолітня дівчинка. Дитину з травмами доставили в лікарню, проте лікарі не змогли її врятувати.

Правоохоронці продовжують працювати на місці смертельної ДТП, особи загиблих встановлюються.

[ + – ] Вантажівка влаштувала смертельну ДТП в Рудках [ + – ] Вантажівка влаштувала смертельну ДТП в Рудках [ + – ] Вантажівка влаштувала смертельну ДТП в Рудках [ + – ] Вантажівка влаштувала смертельну ДТП в Рудках [ + – ] Вантажівка влаштувала смертельну ДТП в Рудках

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповів, що аварія могла статися через відмову гальм у вантажного автомобіля. Після аварії в місті Рудки автодорога "Львів — Самбір" заблокована.

"Свідки кажуть, що відмовили гальма, оскільки сигналив всім ще з початку Рудків (з боку Львова). У цілому, померло четверо осіб: водій фури, дві жінки і неповнолітня дівчинка", — підкреслив Зінкевич.

Пізніше депутат міськради Львова також опублікував відеоролик, на якому зображено момент смертельної ДТП.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою.

[ + – ] Момент смертельної ДТП в Рудках

Інформацію про відмову гальм підтвердив заступник мера з гуманітарних питань міста Рудки Роман Біндас. За словами чиновника, у вантажного автомобіля була технічна несправність, а реальну причину ДТП встановить експертиза.

"Наскільки мені відомо, у вантажівки відмовили гальма. Коли водій це зрозумів, то почав щосили сигналити, сповіщаючи інші машини, відганяючи їх таким чином від себе. Про все це мені повідомив наш дільничний. Істину встановить експертиза", — розповів Біндас у коментарі Сегодня.

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Також Фокус повідомляв, що в Києві перекинувся автобус з пасажирами. Водій автобуса "Кишинів — Київ" не впорався з керуванням, врізався в бордюр і перекинувся на бік.