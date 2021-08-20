У Запорізькій області в ДТП загинули п'ятеро людей, включаючи трьох дітей (фото, відео)

Аварія сталася на трасі "Харків-Сімферополь". Opel Astra виїхав на "зустрічку" і зіткнувся з Mercedes-190.

У Запорізькій області на автотрасі "Харків-Сімферополь" п'ять людей загинули в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів, повідомляє в п'ятницю, 20 серпня пресслужба Нацполіції України.

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За попередніми даними, близько 4:30 ранку водій Opel Astra 1990 року народження, який разом з пасажиркою 1990 р.н. їхав з Мелітополя в сторону Василівки, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Mercedes-190.

У результаті зіткнення Mercedes злетів у кювет і загорівся, загинули водій цього транспортного засобу і чотири пасажири, серед яких — троє малолітніх дітей. Водія і пасажирку Opel Astra госпіталізували.

[ + – ] Одна з розбитих машин [ + – ] Автомобіль злетів у кювет [ + – ] Пошкоджений автомобіль [ + – ] Розбитий автомобіль [ + – ] Одна з машин загорілася

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, 12 липня двоє людей загинули в результаті автокатастрофи в Київській області. ДТП забрало життя 7-річної дівчинки, ще дві дитини опинилися в лікарні.

У червні у Вінницькій області поліцейські затримали п'яного водія, який своїм автомобілем наїхав на дитячий візок з немовлям.

А в листопаді минулого року на Закарпатті сталася смертельна ДТП, у якій загинули п'ятеро людей, включаючи двох дітей.