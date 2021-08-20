UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В Запорожской области в ДТП погибли пять человек, включая троих детей (фото, видео)

1213
Запорожская область, ДТП, погибшие,
Фото: Нацполиция Украины | Автомобиль, спровоцировавший ДТП

Авария произошла на трассе "Харьков-Симферополь". Opel Astra выехал на "встречку" и столкнулся с Mercedes-190.

В Запорожской области на автотрассе "Харьков-Симферополь" пять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает в пятницу, 20 августа пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительным данным, около 04:30 утра водитель Opel Astra 1990 года рождения, который вместе с пассажиркой 1990 г. р. ехал из Мелитополя в сторону Васильевки, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-190.

В результате столкновения Mercedes слетел в кювет и загорелся, погибли водитель этого транспортного средства и четыре пассажира, среди которых –трое малолетних детей. Водителя и пассажирку Opel Astra госпитализировали.

Запорожская область, ДТП, погибшие,
Одна из разбитых машин
Запорожская область, ДТП, автомобиль,
Автомобиль слетел в кювет
Запорожская область, ДТП, машина,
Поврежденный автомобиль
Запорожская область, ДТП, подушки безопасности,
Разбитый автомобиль
Запорожская область, ДТП, пожар,
Одна из машин загорелась
Запорожская область, ДТП, погибшие,
Запорожская область, ДТП, автомобиль,
Запорожская область, ДТП, машина,
Запорожская область, ДТП, подушки безопасности,
Запорожская область, ДТП, пожар,

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 12 июля два человека погибли в результате автокатастрофы в Киевской области. ДТП унесло жизнь 7-летней девочки, еще два ребенка оказались в больнице.

В июне в Винницкой области полицейские задержали пьяного водителя, который своим автомобилем наехал на детскую коляску с младенцем.

А в ноябре прошлого года на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек, включая двух детей.