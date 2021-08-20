В Запорожской области в ДТП погибли пять человек, включая троих детей (фото, видео)

Авария произошла на трассе "Харьков-Симферополь". Opel Astra выехал на "встречку" и столкнулся с Mercedes-190.

В Запорожской области на автотрассе "Харьков-Симферополь" пять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщает в пятницу, 20 августа пресс-служба Нацполиции Украины.

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По предварительным данным, около 04:30 утра водитель Opel Astra 1990 года рождения, который вместе с пассажиркой 1990 г. р. ехал из Мелитополя в сторону Васильевки, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-190.

В результате столкновения Mercedes слетел в кювет и загорелся, погибли водитель этого транспортного средства и четыре пассажира, среди которых –трое малолетних детей. Водителя и пассажирку Opel Astra госпитализировали.

[ + – ] Одна из разбитых машин [ + – ] Автомобиль слетел в кювет [ + – ] Поврежденный автомобиль [ + – ] Разбитый автомобиль [ + – ] Одна из машин загорелась

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 12 июля два человека погибли в результате автокатастрофы в Киевской области. ДТП унесло жизнь 7-летней девочки, еще два ребенка оказались в больнице.

В июне в Винницкой области полицейские задержали пьяного водителя, который своим автомобилем наехал на детскую коляску с младенцем.

А в ноябре прошлого года на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек, включая двух детей.