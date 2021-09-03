"Отказали тормоза": грузовик устроил масштабное ДТП под Львовом, четверо погибших (фото)

Водитель грузовика не справился с управлением, на большой скорости снес электроопору и влетел в продуктовый магазин.

В городе Рудки Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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Как информируют силовики, авария с жертвами случилась на улице Самборской.

По предварительным данным, водитель грузового тягача Renault не справился с управлением, на большой скорости вылетел на тротуар, где снес электроопору и врезался в продуктовый магазин.

Удар был настолько сильным, что водитель грузовика и двое женщин скончались на месте ДТП от полученных травм. В результате аварии также пострадала несовершеннолетняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

Правоохранители продолжают работать на месте смертельного ДТП, личности погибших устанавливаются.

[ + – ] Грузовик устроил смертельное ДТП в Рудках [ + – ] Грузовик устроил смертельное ДТП в Рудках [ + – ] Грузовик устроил смертельное ДТП в Рудках [ + – ] Грузовик устроил смертельное ДТП в Рудках [ + – ] Грузовик устроил смертельное ДТП в Рудках

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал, что авария могла произойти из-за отказа тормозов у грузового автомобиля. После аварии в городе Рудки автодорога "Львов — Самбор" заблокирована.

"Свидетели говорят, что отказали тормоза, поскольку сигналил всем еще с начала Рудок (со стороны Львова). В целом, умерло четверо человек: водитель фуры, две женщины и несовершеннолетняя девочка", — подчеркнул Зинкевич.

Позже депутат горсовета Львова также опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент смертельного ДТП.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

[ + – ] Момент смертельного ДТП в Рудках

Информацию об отказе тормозов подтвердил заммэра по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас. По словам чиновника, у грузового автомобиля была техническая неисправность, а реальную причину ДТП установит экспертиза.

"Насколько мне известно, в грузовике отказали тормоза. Когда водитель это понял, то начал вовсю сигналить, оповещая другие машины, отгоняя их таким образом от себя. Обо всем этом мне сообщил наш участковый. Истину установит экспертиза", — рассказал Биндас в комментарии Сегодня.

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