Побачила уві сні: дівчина-стрілок з Полтави пояснила, навіщо напала на вчителів з арбалетом

У ході обшуків правоохоронці знайшли щоденник, у якому описувався план щодо здійснення низки нападів. Більше того, у ньому 19-річна Таїсія писала, що хоче підпалити власний будинок.

19-річна Таїсія, яка поранила з арбалета двох педагогів у полтавській школі №11, запевняє, що ідея когось вбити прийшла їй уві сні. А зброю вона отримала в подарунок від батьків на день народження. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

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За даними журналістів, Таїсія деякий час навчалася в школі №11, де і стався інцидент, а зараз вона є студенткою Національного університету цивільного захисту України і навчається на психолога.

За словами затриманої дівчини, у ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. При цьому, чому від її рук постраждали саме педагоги цієї школи, невідомо.

У свою чергу портал "Полтавська хвиля" повідомив, що правоохоронці під час обшуку за місцем проживання Таїсії виявили щоденник і череп зі слідами засохлої крові. У щоденнику, як стверджує джерело журналістів, описувався план щодо здійснення ще ряду нападів. Після цього, згідно із записами, дівчина мала намір підпалити свій будинок 22 вересня. Також затримана хотіла скоїти вбивство 28 серпня, проте, чи вдалося їй це зробити, поки не встановлено. У телефоні дівчини поліцейські знайшли фотографії розчленованих тварин.

Крім того, видання стверджує, що в Таїсії вдома правоохоронці виявили знімок батька, розписаний символами, схожими на ієрогліфи. При цьому очі на фото батька дівчини були виколоті.

Тим часом поліція вже повідомила Таїсії про підозру в замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15 і ч.2 ст.115 КК України).

Київський районний суд Полтави може обрати дівчині запобіжний захід уже в середу, 8 вересня.

Нагадаємо, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 10:00. Таїсія зайшла в один з класів школи №11 на другому поверсі, вистрілила з арбалета у вчительку української мови та літератури, а потім і в заступника директора. Зброю вона без опору віддала 14-річному учневі 9-го класу. Надалі педагогам вдалося затримати дівчину і передати її поліції.

У результаті стало відомо, що вчителька отримала поранення в спину, а заступник директора в руку. За словами дівчини, вона вчилася в цій школі до 5-го класу.