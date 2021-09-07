Увидела во сне: девушка-стрелок из Полтавы объяснила, зачем напала на учителей с арбалетом

В ходе обысков правоохранители нашли дневник, в котором описывался план по совершению ряда нападений. Более того, в нем 19-летняя Таисия писала, что хочет поджечь собственный дом.

19-летняя Таисия, которая ранила из арбалета двоих педагогов в полтавской школе №11, уверяет, что идея кого-то убить пришла ей во сне. А оружие она получила в подарок от родителей на день рождения. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, Таисия некоторое время училась в школе №11, где и произошел инцидент, а сейчас она является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины и обучается на психолога.

По словам задержанной девушки, в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. При этом почему от ее рук пострадали именно педагоги этой школы неизвестно.

В свою очередь портал "Полтавська хвиля" сообщил, что правоохранители во время обыска по месту жительства Таисии обнаружили дневник и череп со следами засохшей крови. В дневнике, как утверждает источник журналистов, описывался план по совершению еще ряда нападений. После этого, согласно записям, девушка намеревалась поджечь свой дом 22 сентября. Также задержанная хотела совершить убийство 28 августа, однако удалось ли ей это сделать пока не установлено. В телефоне девушки полицейские нашли фотографии расчлененных животных.

Кроме того издание утверждает, что у Таисии дома правоохранители обнаружили снимок отца, расписанный символами, похожими на иероглифы. При этом глаза на фото родителя нападавшей были выколоты.

Тем временем полиция уже сообщила Таисии о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 УК Украины).

Киевский районный суд Полтавы может избрать девушке меру пресечения уже в среду, 8 сентября.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около 10:00. Таисия зашла в один из классов школы №11 на втором этаже, выстрелила из арбалета в учительницу украинского языка и литературы, а затем и в заместителя директора. Оружие она без сопротивления отдала 14-летнему ученику 9-го класса. В дальнейшем педагогам удалось задержать девушку и передать ее полиции.

В результате стало известно, что учительница получила ранение в спину, а замдиректора в руку. По словам нападавшей, она училась в этой школе до 5-го класса.