"Не дотягнемо до жовтня": епідеміолог попередив про новий спалах COVID-19 через дітей

Соціального дистанціювання в дітей немає, і влада допустила помилку, дозволивши проводити заняття в очному режимі в школах та ВНЗ.

Україна навряд чи зможе уникнути нового локдауну, а жорсткі карантинні обмеження можуть ввести вже в кінці вересня. Про це розповів лікар-епідеміолог Олексій Галімський.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, Україна близька до "червоної" зони карантину через проведення хресних ходів і масових заходів до Дня Незалежності в серпні. Галімський також заявив, що влада допустила серйозну помилку, почавши навчальний рік в очному форматі.

"Зроблено все з точністю до навпаки, мабуть, щоб увігнати країну в "червону" зону. Є дуже великий ризик, що з обвалом ми не дотягнемо до жовтня. Рекомендації щодо вакцинації вчителів — це справжній маразм: якщо в шкільному класі сидить 30 нещеплених дітей і 1 щеплений учитель, вчитися можна, а коли в класі сидить 31 нещеплена людина, займатися вже не можна", — підкреслив епідеміолог в інтерв'ю журналістам.

Олексій Галімський також розкритикував норму про 80% вакцинованих викладачів, за якою навчальним закладам дозволяють працювати при адаптивному карантині. Епідеміолог заявив, що коронавірусну інфекцію в школах будуть розносити школярі, які після навчання проїдуть у громадському транспорті і пограються під будинком на дитячому майданчику.

За словами Галімського, соціального дистанціювання в дітей немає, тому вони можуть спровокувати нову хвилю COVID-19 в країні. Для запобігання спалаху і негативного сценарію з локдауном епідеміолог перерахував важливі протиепідемічні заходи:

тільки учні випускних класів можуть навчатися в очному режимі, а всіх інших потрібно перевести на дистанційку;

дитячі сади повинні закрити, а батькам дітей до 10 років потрібно виплачувати компенсацію по догляду за дітьми, які не відвідують навчальні заклади;

для розмиву години-пік необхідно організувати робочі зміни в людей за змінним графіком, щоб вони не перетиналися;

аптеки та невеликі торгові точки повинні працювати тільки через віконце;

закривати ТРЦ, супермаркети і ринки немає ніякого сенсу, важливо порушувати питання про вакцинацію обслуговувального персоналу;

через зупинку громадського транспорту літні люди не зможуть доїхати до лікарень і отримати якийсь догляд або лікування. У метро працює вентиляція, і ймовірність зараження там досить низька.

Раніше Фокус повідомляв про можливе посилення карантину в Україні з 13 вересня. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, наступного тижня країну можуть перевести на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, через що почнуть діяти більш жорсткі карантинні обмеження.

Також Фокус попереджав, що локдаун в Україні можуть ввести в листопаді. Як запевнили в МОЗ, якщо карантин в Україні посилять — "поблажки" отримають громадяни, які пройшли курс вакцинації від COVID-19.