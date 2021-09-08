Полтавчанку, яка розстріляла з арбалета педагогів, заарештували на 2 місяці (відео)

У залі суду Таїсія Петрова заявила, що кається у скоєному нападі на школу. За словами дівчини, їй би хотілося зустрітися з постраждалими і налагодити діалог.

Полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка поранила з арбалета двох шкільних учителів. Найближчі два місяці дівчина проведе в СІЗО без права внести заставу, передає "Суспільне".

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Саме про таку міру запобіжного заходу клопотала прокуратура, сама підозрювана заперечувати не стала. При цьому її адвокат — Ольга Шеховцова — наполягала на більш м'якій мірі у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту.

У залі засідань Петрова спілкувалися з журналістами. Дівчина заявила, що шкодує про те, що трапилося.

"Мені дуже шкода, що я так вчинила. І якби могла повернутися в часі, то ні за що б цього не зробила і вирішила б просто прийти до тих жінок і конструктивно побудувала б діалог, поговорила б і вирішила б усе по-доброму", — заявила підозрювана.

Прокурор під час засідання заявив, що у справі допитали 15 свідків, призначено експертизи.

Фокус раніше писав про те, що 6 вересня близько 10.00 Таїсія Петрова проникла в школу номер 11, піднялася на другий поверх і вистрілила з арбалета в одну з учительок. Пізніше вона вистрілила в заступника директора. Потім дівчина віддала зброю учневі 9-го класу. Педагоги зуміли затримати дівчину і передати її правоохоронним органам.

У результаті виявилося, що вчителька отримала поранення спини, а заступнику директора пошкодило руку.

Таїсія стверджує, що навчалася в школі номер 11 до 5-го класу.