Полтавчанку, расстрелявшую из арбалета педагогов, арестовали на 2 месяца (видео)

В зале суда Таисия Петрова заявила, что раскаивается в совершенном нападении на школу. По словам девушки, ей бы хотелось встретиться с пострадавшими и наладить диалог.

Полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая ранила из арбалета двух школьных учителей. Ближайшие два месяца девушка проведет в СИЗО без права внести залог, передает "Суспільне".

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Именно о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура, сама подозреваемая возражать не стала. При этом ее адвокат — Ольга Шеховцева — настаивала на более мягкой мере в виде личного обязательства или домашнего ареста.

В зале заседаний Петрова общались с журналистами. Девушка заявила, что сожалеет о случившемся.

"Мне очень жаль, что я так поступила. И если бы могла вернуться во времени, то ни за что бы этого не сделала и решила бы просто прийти к тем женщинам и конструктивно построила бы диалог, поговорила бы и решила бы все по-хорошему", — заявила подозреваемая.

Прокурор во время заседания заявил, что по делу допросили 15 свидетелей, назначены экспертизы.

Фокус ранее писал о том, что 6 сентября около 10.00 Таисия Петрова проникла в школу номер 11, поднялась на второй этаж и выстрелила из арбалета в одну из учительниц. Позже она выстрелила в заместителя директора. Затем девушка отдала оружие ученику 9-го класса. Педагоги сумели задержать девушку и передать ее правоохранительным органам.

В итоге оказалось, что учительница проучила ранение спины, а заместителю директора повредило руку.

Таисия утверждает, что училась в школе номер 11 до 5-го класса.