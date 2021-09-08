Система охорони здоров'я зараз витримає до 90 тис. хворих COVID-19, — Ляшко

Навесні по всій країні було до 78 тисяч ліжок для ковідних пацієнтів, а реальна заповненість окремих лікарень була 100%.

У нову хвилю коронавірусу система охорона здоров'я може прийняти до 90 тис. пацієнтів із коронавірусом. Якщо хворих буде більше, то доведеться припиняти планові госпіталізації. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні "медичного" комітету ВР.

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Він також запевнив, що медикам у новому епідемічному сезоні будуть збережені 300-відсоткові надбавки до зарплати.

Зазначимо, на сайті Міністерства охорони здоров'я наведені дані, згідно з якими, 7 вересня в Україні було 39 436 ліжок, виділених для ковідних хворих. З них 37 950 оснащені киснем.

Зайнятість кисневих ліжок становить 17,5%, а загальна зайнятість — 18,1%.

Під час попередньої хвилі коронавірусу навесні цього року в лікарнях одночасно перебували до 43 тисяч хворих. Тоді в багатьох регіонах заповненість ліжок перевищувала 80%, а реальна заповненість окремих лікарень була 100-відсотковою.

При попередньому погіршенні ситуації з коронавірусом планові госпіталізації були припинені, коли кількість ковідних пацієнтів наближалася до 20 тисяч.

Нагадаємо, в березні заступник мера Києва Володимир Бондаренко казав, що опорні лікарні завантажені на 100%, "там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо". Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих із підозрою, коливається на рівні 76-80%.

Тоді ж у березні до Лозівської лікарні на Харківщині без попередження надсилали пацієнтів із Харкова та інших медустанов регіону, незважаючи на 100% заповненість ліжок.