Система здравоохранения сейчас выдержит до 90 тыс. больных COVID-19, – Ляшко

Весной по всей стране было до 78 тысяч коек для ковидных пациентов, а реальная заполненность отдельных больниц была 100%.

В новую волну коронавируса система здравоохранение может принять до 90 тыс. пациентов с коронавирусом. Если больных будет больше, то придется прекращать плановые госпитализации. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании "медицинского" комитета ВР.

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Он также заверил, что медикам в новом эпидемическом сезоне будут сохранены 300-процентные надбавки к зарплате.

Отметим, на сайте Минздрава приведены данные, согласно которым, 7 сентября в Украине было 39 436 коек, выделенных для ковидных больных. Из них 37 950 оснащены кислородом.

Занятость кислородных коек составляет 17,5%, а общая занятость – 18,1%.

Во время предыдущей волны коронавируса весной этого года в больницах одновременно находилось до 43 тысяч больных. Тогда во многих регионах заполненность коек превышала 80%, а реальная заполненность отдельных больниц была 100-процентной.

При предыдущем ухудшении ситуации с коронавирусом плановые госпитализации были прекращены, когда число ковидных пациентов приближалось к 20 тысячам.

Напомним, в марте заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко говорил, что опорные больницы загружены на 100%, "там койки уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем". Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76—80%.

Тогда же в марте в Лозовскую больницу на Харьковщине без предупреждения присылали пациентов из Харькова и других медучреждений региона, несмотря на 100% заполненность коек.