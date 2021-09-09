Тепло до +25, зливи і ранній сніг: якою буде погода восени в Україні (фото)

Справжній перший сніг може випасти в Україні вже в середині листопада, а перші серйозні морози Леонід Горбань прогнозує вже в жовтні.

Народний синоптик Леонід Горбань представив докладний прогноз погоди по місяцях і розповів, якою буде осінь 2021 в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю Сегодня.

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Синоптик обіцяє українцям комфортний вересень, дощовий жовтень і морозний листопад.

Погода у вересні

До кінця першої декади вересня Леонід Горбань прогнозує дощову, але теплу погоду в Україні: в деяких регіонах очікується тепло до +25 градусів.

Після 10 вересня в Україну зайде антициклон із сухою і ясною погодою: вдень повітря прогрівається до +18 градусів, а вночі стовпчики опустяться до +5. Похолодання до +10... +12 градусів очікується до 20-х чисел, яке змінять дощі.

До 23 вересня небо проясниться та стовпчики термометрів піднімуться до +19 градусів. Суха погода протримається до кінця місяця.

Погода в жовтні

Жовтень порадує українців бабиним літом у середині місяця, але не варто розслаблятися, оскільки на зміну потеплінню прийдуть дощі та нічні морози. До середини жовтня температура вдень становитиме +20 градусів. Холодні дощі очікуються після Дня захисника України, а в північних і східних областях будуть нічні заморозки.

Після 25 жовтня північний циклон принесе в Україну відчутні морози — кілька ночей температура повітря може бути до -7 градусів. В останні дні місяця потеплішає до +8...+10 градусів, але ненадовго.

Погода в листопаді

На початку місяця очікуються холодні дощі, яким на зміну прийдуть дощі зі снігом. До 10 числа у всіх регіонах України, крім південних, будуть нічні морози, а температура вдень очікується близько нуля.

Перший сніг випаде в середині місяця, однак через плюсову температуру він швидко розтане. Другий сніг, який може затриматися до календарної зими, Леонід Горбань чекає 24-25 жовтня. Морозна погода без істотних опадів триватиме до кінця місяця.

За даними Укргідрометеоцентру, "бабине літо" з теплою погодою затримається в Україні до 11 вересня. У всіх українських регіонах буде ясно і без опадів. Температура вдень здебільшого по країні складе +21... +26 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +9 ... +13 градусів.

[ + – ] Погода в Україні 11 вересня

А ось уже 12 вересня дощі з грозами очікуються в Криму, Запорізькій і Херсонській областях. Вдень буде тепло — +22... +25 градусів. 13 вересня дощі торкнуться південних і східних регіонів.

[ + – ] Погода в Україні 12 вересня

[ + – ] Погода в Україні 13 вересня

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як Україна переживе глобальне потепління і якою буде погода в нашій країні.

Також Фокус розповідав, якою буде погода в Україні в жовтні. За словами кліматологині Вазіри Мартазінової, жовтень буде набагато холоднішим, ніж листопад і перша половина зими, а перший сніг може випасти вже у другій половині місяця.