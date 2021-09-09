Тепло до +25, ливни и ранний снег: какой будет погода осенью в Украине (фото)

Настоящий первый снег может выпасть в Украине уже в середине ноября, а первые серьезные морозы Леонид Горбань прогнозирует уже в октябре.

Народный синоптик Леонид Горбань представил подробный прогноз погоды по месяцам и рассказал, какой будет осень 2021 в Украине. Об этом он рассказал в интервью Сегодня.

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Синоптик обещает украинцам комфортный сентябрь, дождливый октябрь и морозный ноябрь.

Погода в сентябре

К концу первой декады сентября Леонид Горбань прогнозирует дождливую, но теплую погоду в Украине: в некоторых регионах ожидается тепло до +25 градусов.

После 10 сентября в Украину зайдет антициклон с сухой и ясной погодой: днем воздух будет прогреваться до +18 градусов, а ночью столбики опустятся до +5. Похолодание до +10..+12 градусов ожидается к 20-ым числам, которое сменят дожди.

К 23 сентября небо прояснится и столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Сухая погода продержится до конца месяца.

Погода в октябре

Октябрь порадует украинцев бабьем летом в середине месяца, но не стоит расслабляться, поскольку на смену потеплению придут дожди и ночные морозы. К середине октября температура днем будет составлять +20 градусов. Холодные дожди ожидаются после Дня защитника Украины, а в северных и восточных областях будут ночные заморозки.

После 25 октября северный циклон принесет в Украину ощутимые морозы — несколько ночей температура воздуха может быть до -7 градусов. В последних днях месяца потеплеет до +8..+10 градусов, но ненадолго.

Погода в ноябре

В начале месяца ожидаются холодные дожди, которым на смену придут дожди со снегом. До 10 числа во всех регионах Украины, кроме южных, будут ночные морозы, а температура днем ожидается около нуля.

Первый снег выпадет в середине месяца, однако из-за плюсовой температуры он быстро растает. Второй снег, который может задержаться до календарной зимы, Леонид Горбань ожидает 24-25 октября. Морозная погода без существенных осадков продлится до конца месяца.

По данным Укргидрометеоцентра, "бабье лето" с теплой погодой задержится в Украине до 11 сентября. Во всех украинских регионах будет ясно и без осадков. Температура днем в среднем по стране составит +21…+26 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +9…+13 градусов.

[ + – ] Погода в Украине 11 сентября

А вот уже 12 сентября дожди с грозами ожидаются в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. Днем будет тепло — +22..+25 градусов. 13 сентября дожди затронут южные и восточные регионы.

[ + – ] Погода в Украине 12 сентября

[ + – ] Погода в Украине 13 сентября

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как Украина переживет глобальное потепление и какой будет погода в нашей стране.

Также Фокус рассказывал, какой будет погода в Украине в октябре. По словам климатолога Вазиры Мартазиновой, октябрь будет намного холоднее, чем ноябрь и первая половина зимы, а первый снег может выпасть уже во второй половине месяца.