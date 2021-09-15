Під Одесою чиновниця в балетній пачці станцювала для мера на день народження (відео)

Міський голова Чорноморська Віталій Гуляєв назвав виступ "приємним сюрпризом" і заявив, що балет не завадив нараді в міськраді.

У Чорноморську Одеської області чиновниця міськради вирішила привітати мера Василя Гуляєва з 58-річчям, виконавши "Лебедине озеро" прямо в залі міськради. Про це повідомляє "Думська".

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Подарунок меру влаштувала глава відділу культури Чорноморського міської ради Юлія Крістанова.

Топчиновниця в балетній пачці в сесійній залі міськради Чорноморська виконала фрагмент балету "Лебедине озеро', а номер доповнив чоловік у костюмі "чумного лікаря".

Поки Юлія Крістанова виконувала "Лебедине озеро", диктор зачитував текст про "темні сили, які руйнують місто". Під час виступу в сесійний зал міськради Чорноморська зайшов "чумний лікар", якого по закінченню номера переміг іменинник Василь Гуляєв.

[ + – ] Мера Чорноморська Віталія Гуляєва привітали "Лебединим озером"

У коментарі виданню "Думська" іменинник Віталій Гуляєв заявив, що не знав про підготовлюваний виступ у сесійній залі міськради Чорноморська. Міський голова також додав, що глава відділу культури Юлія Крістанова не перегнула палицю, виконавши фрагмент "Лебединого озера" та її виступ був коректним.

"Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова — балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю", — заявив мер Чорноморська Віталій Гуляєв і додав, що виступ глави відділу культури не завадив ходу апаратної наради.

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