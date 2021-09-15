Под Одессой чиновница в балетной пачке станцевала для мэра на день рождения (видео)

Городской глава Черноморска Виталий Гуляев назвал выступление "приятным сюрпризом" и заявил, что балет не помешал совещанию в горсовете.

В Черноморске Одесской области чиновница горсовета решила поздравить мэра Василия Гуляева с 58-летием, исполнив "Лебединое озеро" прямо в зале горсовета. Об этом сообщает Думская.

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Подарок мэру устроила глава отдела культуры Черноморского городского совета Юлия Кристанова.

Топ-чиновница в балетной пачке в сессионном зале горсовета Черноморска исполнила фрагмент балета "Лебединое озероʼ, а номер дополнил мужчина в костюме "чумного доктора".

Пока Юлия Кристанова исполняла "Лебединое озеро", диктор зачитывал текст о "темных силах, которые разрушают город". Во время выступления в сессионный зал горсовета Черноморска зашел "чумной доктор", которого по окончанию номера победил именинник Василий Гуляев.

[ + – ] Мэра Черноморска Виталия Гуляева поздравили "Лебединым озером"

В комментарии изданию Думская именинник Виталий Гуляев заявил, что не знал о готовящемся выступлении в сессионном зале горсовета Черноморска. Городской голова также добавил, что глава отдела культуры Юлия Кристанова не перегнула палку, исполнив фрагмент "Лебединого озера" и ее выступление было корректным.

"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством", — заявил мэр Черноморска Виталий Гуляев и добавил, что выступление главы отдела культуры не помешало ходу аппаратного совещания.

Ранее Фокус рассказывал про внезапную гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Чиновника с огнестрельным ранением нашли в собственном доме. Силовики рассматривают две версии гибели мэра Константина Павлова — суицид и убийство.

Позже Фокус сообщал, что силовики получили записи с камер видеонаблюдения в доме Константина Павлова. Камеры показали, что мэр Кривого Рога совершил самоубийство, однако его коллеги по "ОПЗЖ" не верят в официальную версию правоохранителей и утверждают, что чиновника убили.