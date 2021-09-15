"Невідворотний процес": Ляшко попередив про різке зростання числа заражених COVID-19 (відео)

Коронавірус швидко поширюється в українському суспільстві через початок навчального року і сприятливі температурні умови.

Україна увійшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому щодня зростає кількість заражених COVID-19. Про це в ефірі 24 каналу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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За його словами, прогнози міністерства про зростання кількості заражених коронавірусною інфекцією збуваються, і цей "процес був невідворотним".

Більш того, як попереджає Віктор Ляшко, через початок епідемічного сезону ГРВІ в Україні й далі ростиме число заражених COVID-19.

Коронавірус швидко поширюється в українському суспільстві через початок навчального року і сприятливі температурні умови.

"Ми відстежуємо ситуацію, як відбувається в європейському регіоні. Розуміємо, що цифри не повинні нас лякати, якщо в нас кожен день буде рости кількість щеплених", — підкреслив Ляшко і додав, що кожен українець може вплинути на епідемічну ситуацію в країні, зробивши щеплення від COVID-19.

Як зазначив міністр охорони здоров'я, зараз МОЗ працює над тим, щоб якомога більше громадян пройшли курс вакцинації та отримали COVID-сертифікат. Віктор Ляшко в ефірі телеканалу також не виключив, що документ про проходження імунізації можна підробити.

"Щоб я не лукавив — підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", — продовжив глава МОЗ.

Електронний варіант COVID-сертифікату, за словами Віктора Ляшка, неможливо підробити, оскільки в додатку "Дія" користувачі проходять процедуру верифікації. Найближчим часом МОЗ презентує механізм щодо запобігання підробці паперових сертифікатів про вакцинацію, які останнім часом стали часто підробляти.

Віктор Ляшко також додав, що українські правоохоронці зараз ретельно відстежують "бізнесменів", які заробляють на підробці офіційних документів.

"І Служба безпеки України, і Нацполіція зараз активно працюють з тими, хто в телеграмі, фейсбуці та вотсапі пропонує продати довідку вакцинації або про ПЛР-тестування", — резюмував глава МОЗ в ефірі 24 каналу.

[ + – ] Віктор Ляшко про зростання числа заражених COVID-19

Раніше Фокус попереджав, що в Україні погіршується ситуація з COVID-19. За прогнозами Київської школи економіки, за останній тиждень в країні на 50% збільшилася кількість заражених коронавірусною хворобою. Експерти також попереджають, що вакцин від інфекції вистачить до кінця 2021 року.

Також Фокус повідомляв, що в Україні затвердили нові правила карантину. Нововведення, запропоновані Міністерством охорони здоров'я, вступлять в силу з 20 вересня, і вони більшою мірою пов'язані з COVID-сертифікатами, без яких установи не зможуть працювати в різних зонах карантину.