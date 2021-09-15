"Неотвратимый процесс": Ляшко предупредил о резком росте числа зараженных COVID-19 (видео)

Коронавирус быстро распространяется в украинском обществе из-за начала учебного года и благоприятных температурных условий.

Украина вошла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому ежедневно растет количество зараженных COVID-19. Об этом в эфире 24 канала заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, прогнозы министерства о росте количества зараженных коронавирусной инфекцией сбываются, и данный "процесс был неотвратимым".

Более того, как предупреждает Виктор Ляшко, из-за начала эпидемического сезона ОРВИ в Украине и дальше будет расти число зараженных COVID-19.

Коронавирус быстро распространяется в украинском обществе из-за начала учебного года и благоприятных температурных условий.

"Мы отслеживаем ситуацию, как происходит в европейском регионе. Понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас каждый день будет расти количество привитых", — подчеркнул Ляшко и добавил, что каждый украинец может повлиять на эпидемическую ситуацию в стране, сделав прививку от COVID-19.

Как отметил министр здравоохранения, сейчас МОЗ работает над тем, чтобы как можно больше граждан прошли курс вакцинации и получили COVID-сертификат. Виктор Ляшко в эфире телеканала также не исключил, что документ о прохождении иммунизации можно подделать.

"Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидный сертификат", – продолжил глава Минздрава.

Электронный вариант COVID-сертификата, по словам Виктора Ляшко, невозможно подделать, поскольку в приложении "Дия" пользователи проходят процедуру верификации. В ближайшее время Минздрав представит механизм по предотвращению подделки бумажных сертификатов о вакцинации, которые в последнее время стали часто подделывать.

Виктор Ляшко также добавил, что украинские правоохранители сейчас тщательно выслеживают "бизнесменов", которые зарабатывают на подделке официальных документов.

"И Служба безопасности Украины, и Нацполиция сейчас активно работают с теми, кто в телеграмах, фейсбуке и вотсапе предлагает продать справку вакцинации или о ПЦР-тестировании", – резюмировал глава Минздрава в эфире 24 канала.

[ + – ] Виктор Ляшко про рост числа зараженных COVID-19

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине ухудшается ситуация с COVID-19. По прогнозам Киевской школы экономики, за последнюю неделю в стране на 50% увеличилось число зараженных коронавирусной болезнью. Эксперты также предупреждают, что вакцин от инфекции хватит до конца 2021 года.

Также Фокус сообщал, что в Украине утвердили новые правила карантина. Нововведения, предложенные Минздравом, вступят в силу с 20 сентября, и они в большей мере связаны с COVID-сертификатами, без которых учреждения не смогут работать в разных зонах карантина.