Менше 2%: серед нових пацієнтів лікарень практично немає вакцинованих, — Кузін

Наразі в Україні повністю вакциновані 5,15 млн осіб або близько 12,5% населення країни.

За підсумками останніх трьох місяців, 98,1% госпіталізованих з COVID-19 в Україні становлять не вакциновані люди. Такі дані навів заступник міністра — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Він нагадав, що в лікарню потрапляють люди з важким перебігом або ускладненнями від коронавірусу. "Тому якщо ви хочете вберегти себе від тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті, то зробіть щеплення вже сьогодні", — закликав головний санлікар.

За його даними, епідемічна ситуація в країні "стрімко погіршується". Як приклад він навів, що число нових випадків на добу збільшилася за минулий тиждень у два рази: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Хто перебуває в зоні високого ризику тяжкого перебігу і смерті від COVID-19:

люди старше 60 років;

люди із супутніми захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання);

ті, хто щодня контактує з великою кількістю людей (медики, педагоги, соцпрацівники, працівники держорганів).

Кузін нагадав, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

В Україні зараз є близько 11 млн доз трьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac) і Comirnaty (Pfizer).

Усього з початку кампанії вакцинації зроблено 11 456 848 щеплень. Повністю вакциновано 5 152 834 особи або близько 12,5% всього населення країни.

[ + – ] Структура добових вакцинацій за типом вакцини (друга доза)

Нагадаємо, згідно з даними на ранок 20 вересня, в Україні майже у два рази перевищено рівень захворюваності на COVID-19, допустимий для "зеленого" рівня.