Меньше 2%: среди новых пациентов больниц практически нет вакцинированных, – Кузин

Сейчас в Украине полностью вакцинированы 5,15 млн человек или около 12,5% населения страны.

По итогам последних трех месяцев, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине составляют не вакцинированные люди. Такие данные привел заместитель министра – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Он напомнил, что в больницу попадают люди с тяжелым течением или осложнениями от коронавируса. "Поэтому если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, то сделайте прививку уже сегодня", – призвал главный санврач.

По его данным, эпидемическая ситуация в стране "стремительно ухудшается". В качестве примера он привел, что число новых случаев в сутки увеличилось за минувшую неделю в два раза: с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Кто находится в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19:

люди старше 60 лет;

люди с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания);

те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей (медики, педагоги, соцработники, работники госорганов).

Кузин напомнил, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

В Украине сейчас есть около 11 млн доз трех вакцин: AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac) и Comirnaty (Pfizer).

Всего с начала кампании вакцинации сделано 11 456 848 прививок. Полностью вакцинированы 5 152 834 человека или около 12,5% всего населения страны.

[ + – ] Структура суточных вакцинаций по типу вакцины (вторая доза)

Напомним, согласно данным на утро 20 сентября, в Украине почти в два раза превышен уровень заболеваемости COVID-19, допустимый для "зеленого" уровня.