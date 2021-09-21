"Він хайпує, а ми працюємо": в Інституті ядерних досліджень НАН заперечують брак грошей

В установі запевняють, що документ про відправлення співробітників у неоплачувану відпустку через брак фінансування — превентивний захід на випадок, якщо не вдасться заплатити за світло. У мережі ж він опинився "заради хайпу".

Ніяких проблем з фінансуванням Інституту ядерних досліджень Національної академії наук (НАН) України немає, установа працює в штатному режимі. Про це Фокусу розповів заступник директора інституту Олександр Рясний після того, як у соціальних мережах стали поширювати фотографію наказу про відправлення співробітників установи в неоплачувану відпустку.

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"Проблеми немає. Ми такі накази робимо щороку на той випадок, якщо якісь форс-мажори виникають під кінець року. У нас є повне, стовідсоткове бюджетне фінансування. Але у зв'язку з тим, що подорожчала електроенергія, я звернувся до профспілок і попросив на всякий випадок узгодити з трудовим колективом відпустку за свій рахунок, якщо, не дай бог, не вистачить грошей на оплату електроенергії. Не більше, не менше. Ми це робимо щороку, і ще жодного разу у відпустку ніхто не йшов", — запевняє Рясний.

Заступник директора установи стверджує, що всього в НАН 290 інститутів, і лише 10% з них працює на п'ятиденці, серед них — і Інститут ядерних досліджень. Також він зазначив, що спочатку наказ про відправлення співробітників у неоплачувану відпустку розмістив у мережі один із співробітників, "який вирішив хайпанути".

"Я підійшов до нашого співробітника Жені, який розмістив це в соцмережах, і запитав: навіщо ти це робиш? Той відповів: "я хайпую". Він хайпує, а ми як працювали, так і працюємо. Електроенергія подорожчала на 50 копійок за серпень, це мені плюс 2,5 мільйони гривень за неї платити, і я про всяк випадок попросив директора зробити такий наказ. Якщо з нами розраховуються, ми спокійно розраховуємося за електроенергію і нікого нікуди не відправляємо", — зазначив Рясний.

За словами Рясного, на території інституту розташований реактор, який відноситься до першої категорії енергозабезпечення та вимикати який не можна, а тому "буде нерозумно виглядати, якщо я вимкну його тільки тому, що хтось хотів хайпанути".

Співробітників Інституту ядерних досліджень НАН України можуть відправити у відпустку за свій рахунок: з чого все почалося

У середині вересня в соціальних мережах з'явилося фото документа, підписаного директором Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України Василем Слісенком. Інформацію про вимушену відпустку для співробітників інституту поширив на своєму каналі в Telegram і депутат Верховної Ради від фракції "Слуги народу" Максим Бужанський.

У документі говориться, що у зв'язку з недостатнім фінансуванням установи його співробітники з 15 по 30 листопада 2021 року відправляються в неоплачувану відпустку на підставі Указу Президента України, статей 32 (Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці) і 56 (Неповний робочий час) Кодексу законів про працю Україна.

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У наказі йдеться, що в разі відмови відходу співробітників у відпустку, договір з ними буде розірвано у зв'язку з п. 6 ст. 36 вищезазначеного кодексу (Трудовий договір розривається на підставі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією. Трудові відносини з працівником припиняються також у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці).

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