"Он хайпует, а мы работаем": в Институте ядерных исследований НАН отрицают нехватку денег

В учреждении уверяют, что документ об отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки финансирования — превентивная мера. В сети же он оказался "ради хайпа".

Никаких проблем с финансированием Института ядерных исследований Национальной академии наук (НАН) Украины нет, учреждение работает в штатном режиме. Об этом Фокусу рассказал заместитель директора института Александр Рясный после того, как в социальных сетях стали распространять фотографию приказа об отправке сотрудников учреждения в неоплачиваемый отпуск.

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"Проблемы нет. Мы такие приказы делаем ежегодно на тот случай, если какие-то форс-мажоры возникают к концу года. У нас есть полное, стопроцентное бюджетное финансирование. Но в связи с тем, что подорожала электроэнергия, я обратился к профсоюзам и попросил на всякий случай согласовать с трудовым коллективом отпуск за свой счет, если, не дай бог, не хватит денег на оплату электроэнергии. Ни больше, ни меньше. Мы это делаем каждый год, и еще ни разу в отпуск никто не уходил", — уверяет Рясный.

Замдиректора учреждения утверждает, что всего в НАН 290 институтов, и лишь 10% из них работает на пятидневке, среди них — и Институт ядерных исследований. Также он отметил, что изначально приказ об отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск разместил в Сети один из сотрудников, "решивший хайпануть".

"Я подошел к нашему сотруднику Жене, который разместил это в соцсетях, и спросил: зачем ты это делаешь? Тот ответил: "я хайпую". Он хайпует, а мы как работали, так и работаем. Электроэнергия подорожала на 50 копеек за август, это мне плюс 2,5 миллиона гривен за нее платить, и я на всякий случай попросил директора сделать такой приказ. Если с нами рассчитываются, мы спокойно рассчитываемся за электроэнергию и никого никуда не отправляем", — отметил Рясный.

По словам Рясного, на территории института находится реактор, который относится к первой категории энергообеспечения и отключать который нельзя, а потому "будет неразумно выглядеть, если я отключу его только потому что кто-то хотел хайпануть".

Сотрудников Института ядерных исследований НАН Украины могут отправить в отпуск за свой счет: с чего все началось

В середине сентября в социальных сетях появилось фото документа, подписанного директором Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины Василием Слисенко. Информацию о вынужденном отпуске для сотрудников института распространил на своем канале в Telegram и депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский.

В документе говорится, что в связи с недостаточным финансированием учреждения его сотрудники с 15 по 30 ноября 2021 года отправляются в неоплачиваемый отпуск на основани статей 32 (Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда) и 56 (Неполное рабочее время) Кодекса законов о труде Украины.

[ + – ] Новини Наразі Фото: Telegram

В приказе говорится, что в случае отказа ухода сотрудников в отпуск, договор с ними будет разорван в связи с п. 6 ст. 36 вышеупомянутого кодекса (Трудовой договор расторгается на основании отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией. Трудовые отношения с работником прекращаются также в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда).

Как сообщалось ранее, на 2022 год запланирована первая украинская миссия на Луну. Киеву участие в этой программе обойдется в полтора миллиона долларов. В рамках этой программы на естественный спутник Земли будет доставлена техника украинского производства для научных исследований на лунной поверхности.

Фокус также сообщал о том, что на Луну доставят украинский флаг, напечатанный на 3D-принтере из титана.