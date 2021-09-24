Статистика коронавірусу на 24 вересня: 9058 нових випадків, 2060 госпіталізацій
Нинішнього числа нових випадків не було з кінця квітня, а померлих — з початку червня.
За добу 23 вересня в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 849, медпрацівників — 137). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 9 058 осіб;
- госпіталізовані — 2 060;
- померли — 140;
- виписані з лікарень — 1 437.
Такого числа померлих не було з початку червня, а нових випадків — із кінця квітня.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 37%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 40 367 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 17 вересня — 1 719;
- 18 вересня — 1 767;
- 19 вересня — 1 255;
- 20 вересня — 1 086;
- 21 вересня — 2 175;
- 22 вересня — 2 070;
- 23 вересня — 2 060.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 17 вересня — 79;
- 18 вересня — 46;
- 19 вересня — 44;
- 20 вересня — 137;
- 21 вересня — 105;
- 22 вересня — 123;
- 23 вересня — 140.
За минулу добу в Україні проведено 82 181 тестування, серед яких:
- методом ПЛР — 40 578;
- методом ІФА — 10 574;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 31 029.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська обл. — 948 випадків;
- Дніпропетровська обл. — 889;
- Львівська обл. — 715;
- Одеська обл. — 622;
- Донецька обл. — 602.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 379 483 особи;
- померли — 55 424;
- проведено ПЛР-тестів — 12 633 853.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що зростання числа нових випадків за тиждень склало 50%. У лікарнях перебувають 14 947 пацієнтів — зростання на 45%. Добових госпіталізацій — 2060, зріст на 41%. За новими випадками вже перевищено показник жовтня минулого року.
Харківська область лідирує за числом нових випадків, зростання склало 100% за тиждень. У деяких лікарнях пацієнтів уже розміщують у коридорах.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 153 628 осіб. З них другу дозу отримали 56 642 особи.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 624 028 людини, з них повністю імунізовані — 5 355 959. Всього зроблено 11 979 985 щеплень.
Нагадаємо, в Україні потрібно грошово заохочувати пенсіонерів, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19. Про це сказав доктор Євген Комаровський.
У Раді зараз близько 50% вакцинованих від COVID-19 нардепів. Як вважає депутат Михайло Радуцький, його колег потрібно зобов'язати кожні два дні здавати швидкі тести на антиген COVID-19 і тільки після отримання негативного результату допускати в зал Ради.