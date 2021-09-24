Статистика коронавірусу на 24 вересня: 9058 нових випадків, 2060 госпіталізацій

Нинішнього числа нових випадків не було з кінця квітня, а померлих — з початку червня.

За добу 23 вересня в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 849, медпрацівників — 137). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 9 058 осіб;

госпіталізовані — 2 060;

померли — 140;

виписані з лікарень — 1 437.

Такого числа померлих не було з початку червня, а нових випадків — із кінця квітня.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 37%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 40 367 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

17 вересня — 1 719;

18 вересня — 1 767;

19 вересня — 1 255;

20 вересня — 1 086;

21 вересня — 2 175;

22 вересня — 2 070;

23 вересня — 2 060.

Статистика смертності за останні сім днів:

17 вересня — 79;

18 вересня — 46;

19 вересня — 44;

20 вересня — 137;

21 вересня — 105;

22 вересня — 123;

23 вересня — 140.

За минулу добу в Україні проведено 82 181 тестування, серед яких:

методом ПЛР — 40 578;

методом ІФА — 10 574;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 31 029.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська обл. — 948 випадків;

Дніпропетровська обл. — 889;

Львівська обл. — 715;

Одеська обл. — 622;

Донецька обл. — 602.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 379 483 особи;

померли — 55 424;

проведено ПЛР-тестів — 12 633 853.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що зростання числа нових випадків за тиждень склало 50%. У лікарнях перебувають 14 947 пацієнтів — зростання на 45%. Добових госпіталізацій — 2060, зріст на 41%. За новими випадками вже перевищено показник жовтня минулого року.

Харківська область лідирує за числом нових випадків, зростання склало 100% за тиждень. У деяких лікарнях пацієнтів уже розміщують у коридорах.

[ + – ] Автор графіків: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 153 628 осіб. З них другу дозу отримали 56 642 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 624 028 людини, з них повністю імунізовані — 5 355 959. Всього зроблено 11 979 985 щеплень.

Нагадаємо, в Україні потрібно грошово заохочувати пенсіонерів, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19. Про це сказав доктор Євген Комаровський.

У Раді зараз близько 50% вакцинованих від COVID-19 нардепів. Як вважає депутат Михайло Радуцький, його колег потрібно зобов'язати кожні два дні здавати швидкі тести на антиген COVID-19 і тільки після отримання негативного результату допускати в зал Ради.