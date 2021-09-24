Статистика коронавируса на 24 сентября: 9058 новых случаев, 2060 госпитализаций
Нынешнего числа новых случаев не было с конца апреля, а умерших – с начала июня.
За сутки 23 сентября в Украине зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 9 058 человек;
- госпитализированы – 2 060;
- умерли – 140;
- выписаны из больниц – 1 437.
Такого числа умерших не было с начала июня, а новых случаев – с конца апреля.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 37%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 367 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 17 сентября – 1 719;
- 18 сентября – 1 767;
- 19 сентября – 1 255;
- 20 сентября – 1 086;
- 21 сентября – 2 175;
- 22 сентября – 2 070;
- 23 сентября – 2 060.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 17 сентября – 79;
- 18 сентября – 46;
- 19 сентября – 44;
- 20 сентября – 137;
- 21 сентября – 105;
- 22 сентября – 123;
- 23 сентября – 140.
За минувшие сутки в Украине проведено 82 181 тестирование, среди которых:
- методом ПЦР – 40 578;
- методом ИФА – 10 574;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 029.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 948 случаев;
- Днепропетровская обл. – 889;
- Львовская обл. – 715;
- Одесская обл. – 622;
- Донецкая обл. – 602.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 379 483 человека;
- умерли – 55 424;
- проведено ПЦР-тестов – 12 633 853.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что рост числа новых случаев за неделю составил 50%. В больницах находятся 14 947 пациентов – рост на 45%. Суточных госпитализаций – 2060, рост на 41%. По новым случая уже превышен показатель прошлогоднего октября.
Харьковская область лидирует по числу новых случаев, рост составил 100% за неделю. В некоторых больницах пациентов уже размещают в коридорах.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 153 628 человек. Из них вторую дозу получили 56 642 человека.
С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человека, из них полностью иммунизированы – 5 355 959. Всего сделано 11 979 985 прививок.
Напомним, в Украине нужно денежно поощрять пенсионеров, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19. Об этом сказал доктор Евгений Комаровский.
В Раде сейчас около 50% вакцинированных от COVID-19 нардепов. Как считает депутат Михаил Радуцкий, его коллег нужно обязать каждые два дня сдавать быстрые тесты на антиген COVID-19, и только после получения отрицательного результата допускать в зал Рады.