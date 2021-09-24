Статистика коронавируса на 24 сентября: 9058 новых случаев, 2060 госпитализаций

Нынешнего числа новых случаев не было с конца апреля, а умерших – с начала июня.

За сутки 23 сентября в Украине зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 9 058 человек;

госпитализированы – 2 060;

умерли – 140;

выписаны из больниц – 1 437.

Такого числа умерших не было с начала июня, а новых случаев – с конца апреля.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 37%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 367 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

17 сентября – 1 719;

18 сентября – 1 767;

19 сентября – 1 255;

20 сентября – 1 086;

21 сентября – 2 175;

22 сентября – 2 070;

23 сентября – 2 060.

Статистика смертности за последние семь дней:

17 сентября – 79;

18 сентября – 46;

19 сентября – 44;

20 сентября – 137;

21 сентября – 105;

22 сентября – 123;

23 сентября – 140.

За минувшие сутки в Украине проведено 82 181 тестирование, среди которых:

методом ПЦР – 40 578;

методом ИФА – 10 574;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 029.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 948 случаев;

Днепропетровская обл. – 889;

Львовская обл. – 715;

Одесская обл. – 622;

Донецкая обл. – 602.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 379 483 человека;

умерли – 55 424;

проведено ПЦР-тестов – 12 633 853.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что рост числа новых случаев за неделю составил 50%. В больницах находятся 14 947 пациентов – рост на 45%. Суточных госпитализаций – 2060, рост на 41%. По новым случая уже превышен показатель прошлогоднего октября.

Харьковская область лидирует по числу новых случаев, рост составил 100% за неделю. В некоторых больницах пациентов уже размещают в коридорах.

[ + – ] Автор графиков: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 153 628 человек. Из них вторую дозу получили 56 642 человека.

С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человека, из них полностью иммунизированы – 5 355 959. Всего сделано 11 979 985 прививок.

Напомним, в Украине нужно денежно поощрять пенсионеров, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19. Об этом сказал доктор Евгений Комаровский.

В Раде сейчас около 50% вакцинированных от COVID-19 нардепов. Как считает депутат Михаил Радуцкий, его коллег нужно обязать каждые два дня сдавать быстрые тесты на антиген COVID-19, и только после получения отрицательного результата допускать в зал Рады.